Bo Tudor takoj zagrenil življenje sosedom? Komu beograjski derbi?

Obilo pestrega dogajanja na evropskih nogometnih zelenicah prinaša konec tedna, na katerem bo marsikatera ekipa iskala dodatno mero samozavesti pred odločilnimi tekmami za uvrstitev v osmino finala lige prvakov, evropske lige ali konferenčne lige. Med njimi bo tudi Atletico Madrid slovenskega kapetana Jana Oblaka. Jaka Bijol bo z Leedsom gostoval pri močni Aston Villi, Manchester United z Benjaminom Šeškom bo v akciji šele v ponedeljek zvečer pri Evertonu.



Atleticovo sezono zaznamujejo velika nihanja, na začetku sezone je s 5:2 odpravil Real Madrid, nedavno v španskem pokalu s 4:0 Barcelono, a takoj zatem klonil z 0:3 pri Rayu Vallecanu. Na zadnji tekmi, v play-offu lige prvakov, je pri Clubu Brugge ob polčasu vodil z 2:0, na koncu pa iztržil 3:3 in trepetal do zadnjih sekund.

Pred revanšo z Belgijci ga nocoj čaka domača tekma z nevarnim Espanyolom, ki lovi evropsko vstopnico. V la ligi je zasedba Diega Simeoneja padla na četrto mesto, zadnje, ki vodi v ligo prvakov, zato si novega spodrsljaja ne sme privoščiti. S 45 točkami je zaostanek za vodilnima Real Madridom (60) in Barcelono (58) že prevelik, da bi Colchoneros gojili šampionske ambicije.

Medtem ko si je Barcelona zagotovila neposredno vstopnico med 16 najboljših v LP in bo v nedeljo gostila šibki Levante, bo imel Real Madrid težje delo v gosteh pri solidni Osasuni, trener Alvaro Arbeloa ne bo mogel odpočiti nosilcev igre za sredino tekmo z Benfico. Zmaga z 1:0 v Lizboni ne jamči ničesar, bivši Realov trener Jose Mourinho bo storil vse, da bi pokvaril veselico na štadionu Santiago Bernabeu.

Benjamin Šeško je nazadnje rešil United pred porazom. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

V Angliji bo največ oči uprtih v nedeljski severnolondonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom. To bo vroči krst za novega trenerja Spurs, Hrvata Igorja Tudorja. Topničarji, ki so bili nazadnje angleški prvaki leta 2004, so v ligi prvakov blesteli, v premier league pa že kažejo znake popuščanja. V sredo so oddali točko zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu, pred tem Brentfordu, kar je izkoristil Manchester City, ki ima le še pet točk zaostanka in tekmo manj.

Igor Tudor bo debitiral na londonskem derbiju. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Tudi ekipa Pepa Guardiole se bo sicer morala zelo potruditi za tri točke proti Newcastlu. Visoko tretje mesto še vedno drži Aston Villa, ki bi lahko potrdila rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Zaostanek za Cityjem je le tri točke, danes bodo igralci Unaija Emeryja favoriti proti Leedsu, pri katerem v začetni postavi pričakujemo Bijola.

Večni derbi v Beogradu

Njegov reprezentančni kolega Šeško bo skušal nadaljevati odlično strelsko formo, ko bodo rdeči vragi lovili peto zmago na šestih tekmah, odkar jih vodi Michael Carrick. United drži četrto mesto, vendar sta mu tik za petami Chelsea in Liverpool. Šeško, ki je kot rezervist prinesel zmago proti Fulhamu in točko proti West Hamu, bo morda začel tekmo na novem štadionu v Liverpoolu. Doslej je zbral šest golov, toliko kot Matheus Cunha in Bruno Fernandes in tri manj od Bryana Mbeuma.

Jaka Bijol bo gostoval pri Aston Villi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

V Nemčiji bosta derbija med Bayernom in Eintrachtom ter Leipzigom in dortmundsko Borussio, v Italiji bosta Juventus (doma s Comom) in Inter (v Lecceju) celila rane iz lige prvakov. Juventus bo prihodnji teden lovil zaostanek z 2:5 proti Galatasarayu, Inter z 1:3 z Bodø/Glimtom. Vroče bo tudi v nedeljo na jadranskem derbiju med Hajdukom in Rijeko, še bolj na večnem beograjskem derbiju med Crveno zvezdo s Timom Maxom Elšnikom in Partizanom, ki ju loči le točka.