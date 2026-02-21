  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Bo Tudor takoj zagrenil življenje sosedom? Komu beograjski derbi?

V Angliji severnolondonski derbi, Jaka Bijol pri Aston Villi, Benjamin Šeško v Liverpoolu. Izziv za Jana Oblaka in Atletico. Italijanska velikana celita rane.
Jan Oblak je na zadnjih dveh tekmah Atletica prejel po tri gole. FOTO: Thomas Coex/AFP
Galerija
Jan Oblak je na zadnjih dveh tekmah Atletica prejel po tri gole. FOTO: Thomas Coex/AFP
Peter Zalokar
21. 2. 2026 | 05:00
4:27
A+A-

Obilo pestrega dogajanja na evropskih nogometnih zelenicah prinaša konec tedna, na katerem bo marsikatera ekipa iskala dodatno mero samozavesti pred odločilnimi tekmami za uvrstitev v osmino finala lige prvakov, evropske lige ali konferenčne lige. Med njimi bo tudi Atletico Madrid slovenskega kapetana Jana Oblaka. Jaka Bijol bo z Leedsom gostoval pri močni Aston Villi, Manchester United z Benjaminom Šeškom bo v akciji šele v ponedeljek zvečer pri Evertonu.

Stavite na svojega favorita v tujih ligah. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.


Atleticovo sezono zaznamujejo velika nihanja, na začetku sezone je s 5:2 odpravil Real Madrid, nedavno v španskem pokalu s 4:0 Barcelono, a takoj zatem klonil z 0:3 pri Rayu Vallecanu. Na zadnji tekmi, v play-offu lige prvakov, je pri Clubu Brugge ob polčasu vodil z 2:0, na koncu pa iztržil 3:3 in trepetal do zadnjih sekund.

KonecTedna_20.2.2026
KonecTedna_20.2.2026

Pred revanšo z Belgijci ga nocoj čaka domača tekma z nevarnim Espanyolom, ki lovi evropsko vstopnico. V la ligi je zasedba Diega Simeoneja padla na četrto mesto, zadnje, ki vodi v ligo prvakov, zato si novega spodrsljaja ne sme privoščiti. S 45 točkami je zaostanek za vodilnima Real Madridom (60) in Barcelono (58) že prevelik, da bi Colchoneros gojili šampionske ambicije.

Medtem ko si je Barcelona zagotovila neposredno vstopnico med 16 najboljših v LP in bo v nedeljo gostila šibki Levante, bo imel Real Madrid težje delo v gosteh pri solidni Osasuni, trener Alvaro Arbeloa ne bo mogel odpočiti nosilcev igre za sredino tekmo z Benfico. Zmaga z 1:0 v Lizboni ne jamči ničesar, bivši Realov trener Jose Mourinho bo storil vse, da bi pokvaril veselico na štadionu Santiago Bernabeu.

Benjamin Šeško je nazadnje rešil United pred porazom. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Benjamin Šeško je nazadnje rešil United pred porazom. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

V Angliji bo največ oči uprtih v nedeljski severnolondonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom. To bo vroči krst za novega trenerja Spurs, Hrvata Igorja Tudorja. Topničarji, ki so bili nazadnje angleški prvaki leta 2004, so v ligi prvakov blesteli, v premier league pa že kažejo znake popuščanja. V sredo so oddali točko zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu, pred tem Brentfordu, kar je izkoristil Manchester City, ki ima le še pet točk zaostanka in tekmo manj.

Igor Tudor bo debitiral na londonskem derbiju. FOTO: Alberto Lingria/Reuters
Igor Tudor bo debitiral na londonskem derbiju. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Tudi ekipa Pepa Guardiole se bo sicer morala zelo potruditi za tri točke proti Newcastlu. Visoko tretje mesto še vedno drži Aston Villa, ki bi lahko potrdila rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Zaostanek za Cityjem je le tri točke, danes bodo igralci Unaija Emeryja favoriti proti Leedsu, pri katerem v začetni postavi pričakujemo Bijola.

Večni derbi v Beogradu

Njegov reprezentančni kolega Šeško bo skušal nadaljevati odlično strelsko formo, ko bodo rdeči vragi lovili peto zmago na šestih tekmah, odkar jih vodi Michael Carrick. United drži četrto mesto, vendar sta mu tik za petami Chelsea in Liverpool. Šeško, ki je kot rezervist prinesel zmago proti Fulhamu in točko proti West Hamu, bo morda začel tekmo na novem štadionu v Liverpoolu. Doslej je zbral šest golov, toliko kot Matheus Cunha in Bruno Fernandes in tri manj od Bryana Mbeuma.

Jaka Bijol bo gostoval pri Aston Villi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Jaka Bijol bo gostoval pri Aston Villi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

V Nemčiji bosta derbija med Bayernom in Eintrachtom ter Leipzigom in dortmundsko Borussio, v Italiji bosta Juventus (doma s Comom) in Inter (v Lecceju) celila rane iz lige prvakov. Juventus bo prihodnji teden lovil zaostanek z 2:5 proti Galatasarayu, Inter z 1:3 z Bodø/Glimtom. Vroče bo tudi v nedeljo na jadranskem derbiju med Hajdukom in Rijeko, še bolj na večnem beograjskem derbiju med Crveno zvezdo s Timom Maxom Elšnikom in Partizanom, ki ju loči le točka.

Timi Elšnik bo zaigral na večnem derbiju. FOTO: Pedja Milosavljevic/AFP
Timi Elšnik bo zaigral na večnem derbiju. FOTO: Pedja Milosavljevic/AFP

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

Diego Simeone je bil po remiju kritičen do igre varovancev, Koke še verjame v zasuk. Kljub trem golom v mreži Jan Oblak med najbolje ocenjenimi na igrišču.
Nejc Grilc 19. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Tudi izvrstni Jan Oblak je zaploskal belgijskim mladeničem

Nogometaši Atletica se v Madrid vračajo z remijem (3:3) proti Club Bruggeju, potem ko so ob polčasu vodili z 2:0. Jan Oblak nanizal nekaj odličnih obramb.
Nejc Grilc 18. 2. 2026 | 20:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ekskluzivno

Cesar obiskal Oblaka, Šeška in Bijola: Naš cilj je znan

Po žrebu skupin lige narodov smo se v Bruslju pogovarjali s selektorjem članske reprezentance Boštjanom Cesarjem.
Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Benjamin Šeško vsak dan meditira, raje od družabnih omrežij ima knjige

Slovenski nogometni zvezdnik je spregovoril o svojih navadah ob prostih dneh. Raje od družabnih omrežjih prebere kakšno knjigo.
13. 2. 2026 | 16:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slovenec rešitelj

Ni konec, dokler tega ne reče Benjamin Šeško

V 26. kolu angleškega nogometnega prvenstva 22-letni Slovenec rešil Manchester United pred porazom proti West Hamu. Jaka Bijol z Leedsom do točke pri Chelseaju.
10. 2. 2026 | 23:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več

Več iz teme

tuja prvenstvanaši na tujemšportne staveBenjamin ŠeškoJan Oblakpremier leagueAtletico MadridJaka BijolTimi Max Elšnikliga prvakovReal MadridLiverpoolManchester United

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Latinska Amerika

Brez vojske, z gozdovi in tretjo republiko na obzorju

Arnoldo André Tinoco: Latinska Amerika je za zunanjega ministra Kostarike regija miru, a izzivov kljub temu ne manjka
Tone Hočevar 21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Najbolj kontroverzen na lanskih oskarjih

Film, ki je razdelil občinstvo in zanetil val polemik, je bil nominiran za trinajst oskarjev, dobil je dva.
21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sobotna tema

Nekulturne ovire do kulturnega življenja

Načelo enakosti: Javni prostori so za osebe z invalidnostmi prepogosto nepravično nedostopni. Vsak posameznik naj začuti, da ima mesto v skupnosti.
21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija z bojevnikom več, Koprčani jih imajo premalo

Po evropski zmagi bodo vodilni Celjani v 23. kolu 1. SNL jutri gostovali v Kidričevem, najvznemirljivejša tekma pa bo danes v Stožicah. Bravo v Ljudskem vrtu.
Gorazd Nejedly 21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Zdravstvo vodijo politiki, ne poznavalci sistema

Ne znam si predstavljati, da predsedniki sodišč po izobrazbi ne bi bili pravniki, ravnatelji šol učitelji ali profesorji in podobno.
21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sobotna tema

Nekulturne ovire do kulturnega življenja

Načelo enakosti: Javni prostori so za osebe z invalidnostmi prepogosto nepravično nedostopni. Vsak posameznik naj začuti, da ima mesto v skupnosti.
21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija z bojevnikom več, Koprčani jih imajo premalo

Po evropski zmagi bodo vodilni Celjani v 23. kolu 1. SNL jutri gostovali v Kidričevem, najvznemirljivejša tekma pa bo danes v Stožicah. Bravo v Ljudskem vrtu.
Gorazd Nejedly 21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Zdravstvo vodijo politiki, ne poznavalci sistema

Ne znam si predstavljati, da predsedniki sodišč po izobrazbi ne bi bili pravniki, ravnatelji šol učitelji ali profesorji in podobno.
21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
