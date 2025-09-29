Tuji vlagatelji obrnili hrbet slovenskim trenerjem

V nadaljevanju preberite:

Po desetih kolih 1. SNL so razmerja moči v mejah napovedi. »Pomoti« sta le Celje, ki je v svoji ligi in z naskokom daleč pred vsemi, ter Aluminij, ki se še drži za rep »petih velikih«, a bo slej ko prej tudi po točkah bliže drugi polovici prvoligašev. Bravo je v medsebojnem dvoboju potrdil trenutno boljšo formo od Kopra, Maribor in Olimpija sta tam, kamor sodita po vseh nesrečah. Podobno je na dnu, kjer so Domžale zajele zrak po prvi prvenstveni zmagi in začele dihati za ovratnik Muri.

Nezaupnica treh največjih slovenskih klubov slovenskim trenerjem izpostavlja naslednje vprašanje: Kaj je narobe z njimi, mar res ne premorejo znanja, jih tuji vlagatelji podcenjujejo? Na prvo žogo je trenutni krivec za izogibanje domačim strokovnjakom »plenilec« Albert Riera. Toda Španec je edinstven in zelo uspešen, celo v Evropi bi težko našli tako svojeglavega »tipa«, ki mu gre vse od rok in si drzne več in se prav veliko ne meni za okolje. Deluje po načelu, »ali bo po moje, ali pa me ne bo«.