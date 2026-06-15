Pretres na mundialu, po polomu na prvi tekmi odpustili selektorja

Tunizijska nogometna zveza naj bi po katastrofalnem porazu proti Švedski s 1:5 odpustila selektorja Sabrija Lamouchija. Novico je prvi objavil francoski novinar Romain Molina, kasneje pa so jo povzeli tudi tunizijski mediji. Lamouchi je tako postal prvi selektor, ki je izgubil službo med svetovnim prvenstvom 2026.

Tunizija je v uvodnem nastopu skupine F doživela pravi polom. Švedi so slavili s kar 5:1 in že po prvem krogu prevzeli vodstvo v skupini. Blestel je dvakratni strelec Yasin Ayari, med strelce pa so se vpisali še Alexander Isak, Viktor Gyökeres in Mattias Svanberg. Tunizijci so bili večji del srečanja povsem nemočni, njihov edini zadetek pa je dosegel branilec Maribora Omar Rekik, ki je tako postal sploh prvi igralec 1. SNL, ki je na svetovnem prvenstvu zadel gol.

»To je bil resnično težak in boleč poraz za nas. Zelo boleče je začeti tako prestižen turnir, kot je svetovno prvenstvo, s tako visokim porazom. Iskreno povedano, danes smo na igrišču naredili preveč grobih napak. Če pustiš prostor svetovnemu razredu, visokokakovostnim igralcem, kot sta Alexander Isak in Viktor Gyökeres v švedskem napadu, ti tega ne bodo nikoli odpustili in te bodo kaznovali.«

Kljub temu, da je naštel razloge za poraz, mu vodstvo zveze ni namenilo nove priložnosti. Štiriinpetdesetletni strokovnjak je reprezentanco prevzel šele januarja letos, potem ko je po afriškem prvenstvu nasledil Samija Trabelsija. Njegov mandat je trajal zgolj pet mesecev, nekateri mediji pa poročajo, da naj bi do prepirov prišlo v hotelu, kjer med prvenstvom bivajo Tunizijci.

Po poročanju tunizijskih in švedskih medijev je zveza že opravila krizni sestanek, med kandidati za začasnega naslednika pa se omenja nekdanji reprezentant Wahbi Khazri, ki je doslej deloval v strokovnem štabu reprezentance. Tunizijo v skupinskem delu zdaj čakajo še obračuni z Japonsko in Nizozemsko, možnosti za napredovanje pa so po visokem porazu močno zmanjšane.

Tunizijo naslednja tekma čaka v soboto, 20. junija proti Japonski.