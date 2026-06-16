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Nogomet

Tunizija je našla naslednika, vrača se stari znanec afriškega nogomet

Tunizijska nogometna zveza je po porazu na prvi tekmi mundiala odslovila selektorja Sabrija Lamouchija, a je že naslednji dan potrdila njegovo zamenjavo.
Tunizija je prvo tekmo prvenstva izgubila proti Švedski. FOTO: Julio Cesar Aguilar/AFP
Galerija
Tunizija je prvo tekmo prvenstva izgubila proti Švedski. FOTO: Julio Cesar Aguilar/AFP
T. E., STA
16. 6. 2026 | 09:06
16. 6. 2026 | 09:08
2:08
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Potem ko je tunizijska nogometna zveza po prvi tekmi reprezentance na svetovnem prvenstvu in porazu proti Švedski (1:5) odpustila selektorja Sabrija Lamouchija, je zdaj znan njegov naslednik. Novi selektor do konca SP je Francoz Herve Renard, je državna televizija citirala predsednika tunizijske zveze Moeza Nasrija.

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Pretres na mundialu, po polomu na prvi tekmi odpustili selektorja

Poraz z 1:5 proti Švedski na otvoritveni tekmi SP v Monterreyu je bil tako tudi Lamouchijeva zadnja tekma v vlogi selektorja. Lokalni mediji pa so sporočili, da naj bi Lamouchi tudi že zapustil sedež ekipe v Mehiki. Štiriinpetdesetletni Lamouchi je od januarskega imenovanja na petih tekmah reprezentance dosegel le eno zmago, in sicer z 1:0 nad Haitijem.

Renard naj bi kmalu prispel v pripravljalni tabor, kjer bo prevzel priprave na drugo tekmo proti Japonski, ki Tunizijo čaka v soboto. »Predsednik tunizijske nogometne zveze Moez Nasri je sporočil, da je bil dosežen uradni dogovor s francoskim trenerjem Hervejem Renardom, ki bo treniral reprezentanco do konca svetovnega prvenstva 2026,« poročilo tunizijske javne radiotelevizije navaja francoska tiskovna agencija AFP. »Renard bo v Monterrey prispel v torek, kjer bo med turnirjem vodil prvi trening z reprezentanco v Mehiki,« je dodal.

Herve Renard je nazadnje vodil reprezentanco Savdske Arabije. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Herve Renard je nazadnje vodil reprezentanco Savdske Arabije. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Renard je v dveh obdobjih vodil reprezentanco Savdske Arabije, s katero je sodeloval tudi na zadnjem SP, pred tem pa je sedel na trenerski klopi Maroka, Slonokoščene obale, Zambije in Angole. V klubskem nogometu je nazadnje vodil Lille.

Tunizija bo naslednjo tekmo odigrala v nedeljo proti Japonski. 

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EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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