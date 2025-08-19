Turki so odstavili Turka, so v Istanbulu že našli novega?

V nadaljevanju preberite:

Pred glavnim plačnikom mariborskega nogometnega ustroja z več kot 10 milijonov evrov proračuna poslovnežem Acunom Ilicalijem je veliko zahtevnejša naloga, kot je bila odstavitev trenerja Tugberka Tanrivermiša, ki ni bil kos svoji nalogi. Kdo bo naslednji trener in kakšna bodo njegova priporočila, to je zdaj najbolj aktualna uganka med vijoličnimi privrženci?

Boštjan Cesar in Tanrivermiš nista imela ustreznih znanj in izkušenj za vijolični projekt vrnitve na slovenski vrh in v evropsko jesen. Prvi s slovesom kapetana slovenske reprezentance in z rekordnim številom nastopov za Slovenijo pred tem še nikoli ni sestavljal igralskega kadra, oblikoval igro, ali se soočil s tekmovalnimi izzivi na klubski ravni. Drugi je bil trener s »papirji«, a brez resnejših igralskih izkušenj, ne nujnih za vodenje moštva, a zelo dobrodošlih za vodenje tekme, uveljavljanje avtoritete in zaupanja med igralci.

https://www.delo.si/sport/nogomet/komu-zaupati

Pri turški osamosvojitvi pri odločanju ima eno od glavnih vlog »vodja nogometnih operacij« in Ilicalijeva desna roka Cem Basgul. Velja za uglednega in usposobljenega operativca.

V godljo se je sicer zapletel že pred začetkom sezone, ko je želel namesto Cesarja pripeljati enega od trenerjev, ki se je prav takrat potegoval za preboj v najmočnejšo turško ligo. Menda gre za 44-letnega trenerja Istanbulsporja Mustafo Alper Avcıja, ki ima tudi nekaj angleških izkušenj iz delovanja pri Port Vale F. C. in Manchester Cityju.