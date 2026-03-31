Italija na dramatičen način padla v Zenici, uspešni Turki, Čehi in Švedi

Zadnji dan v mesecu marca bo prinesel zadnje štiri udeležence svetovnega prvenstva v nogometu s stare celine. To je prvima uspelo Turčiji, ki je zmagala v Prištini, in Švedski, ki je doma premagala Poljsko. Na dramatičen način sta si zagotovili nastop na SP 2026 tudi Bosna in Hercegovina in Češka, ki sta dobili izvajanje enajstmetrovk.

Evropa, finale kvalifikacij za SP 2026 :

Švedska – Poljska 3:2

Kosovo – Turčija 0:1

BiH – Italija 2:1 (po 11-m)

Češka – Danska 3:2 (po 11-m)

Nogometaši BiH so se drugič v svoji zgodovini prebili na svetovno prvenstvo. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Turška reprezentanca si je v Prištini zagotovila uvrstitev na svetovno prvenstvo, potem ko je z minimalnih 1:0 premagala Kosovo. Junak srečanja je bil Kerem Aktürkoğlu, ki je edini zadetek dosegel v 53. minuti.

Turški rešitelj Kerem Akturkoglu (desno) je takole zabil gol v Prištini. FOTO: Armend Nimani/AFP

Tekma se je začela previdno, brez izrazitih tveganj na obeh straneh. V prvem polčasu je bil najbližje zadetku domači vezist Aslani, a je njegov strel z razdalje vratar Çakır preusmeril v prečko. Na drugi strani je bil najnevarnejši Yıldız, vendar brez prave zaključne priložnosti. Odločitev je padla kmalu po odmoru. Po prodoru Yıldıza po levi strani in povratni podaji je Aktürkoğlu z natančnim strelom premagal vratarja Murića. V nadaljevanju so domači pritiskali, a izenačenja niso uspeli izsiliti.

Turčija se tako prvič po letu 2002 vrača na največji nogometni oder. V skupinskem delu mundiala jo čakajo ZDA, Paragvaj in Avstralija.

Pet golov v Stockholmu

Švedska reprezentanca si je v dramatičnem razpletu zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu, potem ko je v finalu dodatnih kvalifikacij s 3:2 premagala Poljsko. Skandinavci so bolje odprli srečanje in povedli v 19. minuti z zadetkom Anthonyja Elange, a je Poljska hitro odgovorila – v 33. minuti je izenačil Nicola Zalewski. Tik pred odmorom je Švedski novo vodstvo priigral Gustaf Lagerbielke.

Švedi so se veselili zmage nad Poljsko in vnovične uvrstitve na mundial. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Tudi nadaljevanje je prineslo izenačeno igro. Karol Świderski je v 55. minuti poskrbel za novo izenačenje (2:2), nato pa je kazalo, da bo odločitev padla šele po podaljšku. A Švedi so udarili tik pred koncem. V 88. minuti je Viktor Gyökeres zadel za 3:2 in svoji reprezentanci zagotovil preboj na mundial, legendarni Robert Lewandowski in drugi Poljaki so ostali brez turnirja.