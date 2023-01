Turkom milijonska kazen že za 24 ur zamude

Že nekaj časa je jasno, da bo prenovo štadiona Spotify Camp Nou v Barceloni, ki je dom istoimenskega španskega nogometnega prvoligaša, skoraj v celoti izpeljalo podjetje Limak Construction. Turki so Kataloncem izstavili predračun, ki je bil za skoraj polovico nižji od ostalih ponudnikov, obljubili so tudi vrnitev gledalcev na tribune do proslave 125. obletnice kluba novembra 2024, ko štadion seveda v celoti še ne bo dokončan.

Limak namerava vsa potrebna dela do maja 2026 izvesti za ceno, ki naj ne bi presegla 900 milijonov evrov. Barcelona bo vso prihodnjo sezono 2023/24 odigrala na olimpijskem štadionu Montjuic, za njegovo uporabo in določene lepotne popravke pa naj bi plačala 15-20 milijonov evrov. Obisk domačih tekem, ki si jih v tej sezoni v povprečju ogleda več kot 80.000 gledalcev, bo zaradi manjše kapacitete Montjuica (55.000) močno okrnjen, kar bo dodaten pritisk na že tako obubožano klubsko blagajno.

Se pa Kataloncem ponuja priložnost za nepričakovan zaslužek: če turški gradbinec delno prenovljenega Camp Noua leta 2024 ne bo odprl pravočasno, bo Barçi za vsak dan zamude moral plačati kar milijon evrov.

Predsednik Joan Laporta je zaradi izbire tujega podjetja na udaru kritik, Turkom bosta sicer pomagala tudi podizvajalca iz Katalonije in Madrida. Limak po nekaterih ocenah sploh ne bi smel sodelovati na razpisu, saj ni izpolnjeval nekaterih kriterijev, denimo kar se tiče izkušenj z gradnjo večjih štadionov. Najbolj znan Limakov projekt je sicer istanbulsko letališče, pomembno vlogo naj bi pri izbiri izvajalcev odigrala tudi ameriška banka Goldman Sachs, ki seveda financira dobršen del projekta.