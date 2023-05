Turške volitve vzbujajo skrb

Potem ko je angleški časnik Daily Mail nedavno poročal o tem, da bi lahko Lizbona vskočila kot nadomestni gostitelj finala nogometne lige prvakov, če bi v Istanbulu ob turških predsedniških volitvah prišlo do neredov, je Evropska nogometna zveza (Uefa) to vest zanikala. »Tekma bo v Istanbulu 10. junija, tako kot je načrtovano,« so dejali pri Uefi in dodali, da nimajo nadaljnjih komentarjev.

Obstajajo določene skrbi, da bi lahko prišlo do neredov, če bi se po dveh desetletjih končalo predsednikovanje Recepa Tayyipa Erdogana, ki bije tesen boj s protikandidatom Kemalom Kiličdaroglujem.

Daily Mail je sicer poudaril, da bi Uefa le stežka prestavila finale, potem ko ga je zaradi covida-19 preselila iz Istanbula v letih 2020 in 2021, a da razmišlja o rezervnem načrtu.

Portugalsko glavno mesto je bilo v pandemiji novega koronavirusa ključni del načrta B in je pred praznimi tribunami gostilo zaključni turnir od četrtfinala naprej.

V tej sezoni je liga prvakov trenutno v polfinalu. Na prvih tekmah je milanski Inter Samirja Handanovića z 2:0 premagal mestnega tekmeca Milan, Real Madrid in Manchester City pa sta igrala 1:1. Povratni tekmi bosta 16. in 17. maja.