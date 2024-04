Turški čudežni fant odločil v San Sebastianu

Madridski Real je v šampionskem slogu izpeljal tekmo 33. kroga in v gosteh z 1:0 ugnal Real Sociedad. Madridčani bodo v torek gostovali v Münchnu, kjer bodo igrali prvo polfinalno tekmo lige prvakov proti Bayernu, zato j trener Carlo Ancelotti precej premešal zasedbo. In znova zadel v polno. Ne le da je spočil nekaj nenadomestljivih igralcev, tekmo je odločil turški biser, Arda Güler. Baski so bili sicer povsem enakovreden, če ne celo boljši tekmec, a gola niso dosegli. Güler je dolgo čakal na priložnost, zaradi česar se je že namigovalo na njegov odhod, čeprav je 25. februarja komaj dopolnil 19 let. Zvezni igralec, levičar, je k Realu prestopil lansko leto za 20 milijonov evrov. Čudežni otrok turškega nogometa in Fenerbahčeja je bil velika želja kraljevskega kluba, zato je igralec izsilil takšno odškodnino, saj je želel, da bi nekaj zaslužil tudi Fenerbahče. Njegova odkupna klavzula je namreč znašala vsega 2,5 milijona evrov.

V soboto sledijo še tekme Las Palmas – Girona, Almeria – Getafe, Alaves – Celta Vigo ter Atletico Madrid – Athletic Bilbao. V nedeljo bodo na sporedu obračuni Cadiz – Mallorca, Granada – Osasuna, Villarreal – Rayo Vallecano ter Betis – Sevilla, krog pa bosta v ponedeljek zaprla Barcelona in Valencia.