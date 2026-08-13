Turški eldorado privabil tudi srbskega ostrostrelca

Srbski nogometaš Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša, je turški klub potrdil na spletni strani. Šestindvajsetletnik je podpisal triletno pogodbo, v povprečju pa bo na sezono zaslužil kar 7,5 milijona evrov neto, so zapisali pri turškemu velikanu.

Napadalec je imel v zadnji sezoni pri Juventusu ogromno težav s poškodbami. Na 23 tekmah v vseh tekmovanjih je za staro damo dosegel deset golov.

Skupno je za Juventus, za katerega je po prihodu iz Fiorentine za 85 milijonov evrov igral od januarja 2022, na 168 tekmah dosegel 68 golov. Skupno je za oba kluba v serie A dosegel 94 golov.

Za Srbijo je debitiral oktobra 2020, od takrat pa na 41 tekmah zbral 16 golov. Kariero je začel pri OFK Beogradu in se nato leta 2014 preselil k Partizanu. Od tam je leta 2018 prestopil k vijoličastim iz Firenc.

Visokoraslega napadalca je že v sredo zvečer v Istanbulu pričakala ogromna množica navijačev Bešiktaša, danes pa je po opravljenih zdravniških pregledih podpisal triletno pogodbo, ki mu bo skupno navrgla kar 22,5 milijona evrov.

Bešiktaš, ki na turški naslov čaka od sezone 2020/21, se je poleti okrepil tudi z nekdanjim zvezdnikom Arsenala Leandrom Trossardom (18 milijonov evrov), Orkanom Kökcüjem (30) in še nekaterimi drugimi nogometaši. Vlahović je v Istanbul prišel brez odškodnine.