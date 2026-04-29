Turški general domačo ekipo med tekmo podprl s preletom letal in helikopterjev

Na tekmi turškega pokala med domačo ekipo Konyaspor in gostujočim Fenerbačejem je vojaški general Mete Kus domačine podprl na neverjeten način. Kot zagret navijač je izkoristil svoje vojaške veze in priskrbel podporo, kot so je deležni le voditelji držav – štadion so preletela bojna letala F-16 in helikopterji modela Sikorsky T70.

Prelet letal in helikopterjev naj bi uskladil z nastopom navijačev, ki so medtem na tribunah razvili prapor z napisom: »Z vami smo orli na nebu in orli na tleh«.

Nenavadna podpora je očitno pomagala, saj je Konyaspor z zadetkom v 120. minuti tekmo zmagal in izločil Fenerbače.

Nad podporo so bili nekoliko manj navdušeni v Turških oboroženih silah. Generala so kmalu premestili v štab zračnih sil v Ankaro, kjer po poročanju turških medijev sedaj opravlja administrativna dela.