Turški navijači navdušili s podporo Sloveniji (spremljamo v živo)

V športnih Stožicah je živahno že od popoldanskih urah, takšnega dvojnega sporeda na dveh sosednjih prizoriščih, na nogometnem štadionu ter v dvorani, zlepa ni bilo.

Olimpija – Galatasaray Štadion Stožice, sodnik Andreas Ekberg (Švedska). Olimpija: Vidovšek; Pedro, Sualehe, Muhamedbegović, Ratnik, Silva; Sešlar, Posavec, Elšnik, Fedida; Bristrić. Galatasaray: Muslera, Karatas, Bardakči, Nelsson, Boey; Oliveira, Kutlu; Atürkoglu, Mertens, Yilmaz; Bakambu.

Mnogi pa se z zanimive košarkarske predstave med Slovenijo in Črno goro zdaj selijo na dvoboj 3. kola kvalifikacij nogometne lige prvakov med Olimpijo in Galatasarayem. Že dobri dve uri pred tekmo je bilo na pločnikih in v bližnjih lokalih zelo živahno, po pričakovanjih je videti tudi veliko privržencev slovitega turškega moštva. In ti so navdušili domače občinstvo s transparentom v podporo Sloveniji ob zadnji ujmi, en napis pa so namenili tudi sožalju ob tragično preminulemu grškemu navijaču v divjanju zagrebške skupine Bad Blue Boys v Atenah.

Slednje je v vlogi favorita, Olimpija se mu bo poskusila zoperstaviti s čvrsto postavitvijo petih igralcev v liniji pred vratarjem Matevžem Vidovškom, močna je ustvarjalna zvezna zmajev s strelcem vseh treh golov proti Ludogorcu in obenem kapetanom Timijem Maxom Elšnikom, v napadu je Admir Bristrić.

Pri Turkih je Mauro Icardi na klopi, drugi cenjeni as iz tujine Dries Mertens pa v udarni enajsterici.