Turški navijači so se poklonili žrtvam potresa

Četrtkova tekma šestnajstine finala konferenčne lige med Trabzonsporjem in Baslom v Trabzonu, ki leži okoli 800 km od epicentra potresa, je bila zato še posebej čustvena. V koreografiji navijačev turškega državnega prvaka sta bila upodobljena otrok in reševalec, na čigar čeladi so bile izrisane številne zastave držav, ki so Turčiji priskočile na pomoč.

Med njimi je seveda tudi Slovenija, toda posebno mesto v koreografiji je dobil mehiški nemški ovčar Proteo, ki velja za eno največjih ikon popotresnega dogajanja v Turčiji. Po njegovi zaslugi so rešili več preživelih, preden so tudi njega zasule ruševine. Na zelenici so se nato izkazali tudi nogometaši Trabzonspora, ki so z golom Danca Jensa Strygerja Larsna premagali Švicarje z 1:0. Vse prihodke od prodaje vstopnic bo klub seveda namenil reševalcem.

»Nogomet ima zdravilno in združevalno moč. Tako vesel sem, da smo nocoj odigrali to tekmo, podpirali so nas vsi navijači v Turčiji, bilo je res ganljivo,« je po tekmi dejal trener Abdullah Avci.