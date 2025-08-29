Turški velikan prekinil sodelovanje z Josejem Mourinhom

Po neuspešnem boju za uvrstitev v ligo prvakov je turški prvoligaš Fenerbahče odpustil trenerja Joseja Mourinha, poroča nogometni novinar Fabrizio Romano. Izkušeni Portugalec je v zadnjem krogu kvalifikacij za najelitnejše evropsko tekmovanje klonil proti Benfici, ki je bila skupno boljša z 1:0.

»Zahvaljujemo se mu za njegovo delo in mu želimo veliko sreče v prihodnosti,« so zapisali Turki. Mourinho velja za enega izmed najboljših trenerjev na svetu, 62-letni Portugalec je dvakrat osvojil ligo prvakov, štirikrat je bil angleški prvak, dvakrat italijanski in enkrat španski. Osvojil je tudi ligo evropa in konferenčno ligo, tekom kariere pa je najdlje vodil Chelsea in Real Madrid. Sedel je tudi na klopi Interja, Manchester Uniteda, Tottenhama, Rome in Benfice.

Že včeraj je Bešiktaš odpustil svojega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki je s klubom zbral 15 zmag, 5 remijev in 9 porazov, glavni razlog za prekinitev sodelovanja pa je bila prav tako neuvrstitev v ligo prvakov.

Zanimivo, oba sta tekom svoje kariere vodila Manchester United, a sta rdeče vrage zapustila zaradi skromnih rezultatov, ki so bili veliko boljši od tistih, ki jih novi klub Benjamina Šeška dosega v minulih sezonah.