Tuzla bojišče hrvaških in srbskih huliganov

Več deset navijačev Crvene zvezde in Hajduka je sodelovalo v pretepu, ki se je sinoči zgodil v bližini mednarodnega letališča v Tuzli, v katerem je bilo poškodovanih 23 ljudi, vključno s policistom. Poškodovanih je bilo tudi več vozil, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po policijskem poročilu se je obsežnejši spopad zgodil v soboto malo po 21. uri. Policija se je hitro odzvala, na kraj dogodka pa je bilo poslanih več patrulj in specialnih ekip.

Policija je aretirala 93 ljudi, ki so bili identificirani kot člani navijaških skupin nogometnih klubov Crvene zvezde in Hajduka, Delije in Torcide. Po podatkih varnostnih sil nihče od njih ni z območja županije Tuzla. Poškodovanih je bilo 23 ljudi, vključno s policistom. O dogodku je bilo obveščeno tožilstvo BiH, preiskava pa še poteka.

Po poročanju medijev so se Delije vračali iz Švedske, kjer je Crvena zvezda igrala tekmo proti Malmöju v evropski ligi. Po pristanku na letališču v Tuzli so jih napadli pripadniki Torcide, ki naj bi organizirano čakali nanje.