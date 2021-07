Učinek obložene mizice za vse

V nadaljevanju preberite:

Kaj je narobe s sistemom, ki naj bi bil slab in nenehoma kritiziran, proizvaja pa največje šampione v najprestižnejših športnih panogah? To je eno od najbolj pomenljivih vprašanj, ne le za poznavalce športne hierarhije v Sloveniji ter delovanja športnega kolesja, morda še za kakšne bolj učene može in dame zunaj slovenskih meja in tudi za najvišje znanstvene institucije, od filozofskih do najbolj ­tehničnih.