PREMIUM   D+   |   Nogomet

Udarci letijo z vseh strani, toda to me le krepi, nič mi ni bilo podarjeno

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik na Otoku navdušuje v majici Swanseaja, v kateri je najboljši strelec. Toliko ščipanja in udarjanja še ni izkusil
Žan Vipotnik že ve, kakšni zvezdniki in kako močni tekmeci ga čakajo v premier league, če bo poleti naredil še en korak naprej v svoji še vedno mladi karieri. FOTO: Justin Tallis/AFP
Žan Vipotnik že ve, kakšni zvezdniki in kako močni tekmeci ga čakajo v premier league, če bo poleti naredil še en korak naprej v svoji še vedno mladi karieri. FOTO: Justin Tallis/AFP
Gorazd Nejedly
27. 2. 2026 | 18:00
14:27
A+A-

Na Otoku, v zibelki nogometa, sta v ospredju slovenska napadalca: 22-letni Benjamin Šeško doživlja najlepše obdobje po lanskem prestopu k Manchester Unitedu v premier league, še bolj učinkovit je njegov vrstnik Žan Vipotnik, ki v ligi championship navdušuje že vso sezono in je najboljši strelec najmočnejše 2. lige na svetu. Konjičan, ki bo marca dopolnil 23 let, je pri Swanseaju v poldrugem letu od napadalca z vlogo rezervista postal najdragocenejši igralec in strelec, za katerim se ozirajo klubi iz najmočnejše lige na svetu. V ekskluziven pogovoru za Delo je »Vipi« razkril svoje karte na Otoku.

Žan, čestitke za sijajen dosedanji del sezone, ki v ospredje postavlja naslednje vprašanje: kje in v kateri ligi boste igrali in zabijali gole v naslednji sezoni?

Hvala. Držim se naslednjega pravila, 'ne prehitevaj'! Nima smisla. Kar sem naredil doslej, je le priznanje za dosedanje delo in motivacija za naprej. Pokazal sem in hkrati potrdil, da se s trdim delom, značajem in zaupanjem v svoje sposobnosti da narediti veliko, če se hoče. Kako naprej? Bomo videli. Klubski cilj je uvrstitev v kvalifikacije za premier league. Toda championship je zahtevno prvenstvo, v tednu dni lahko osvojiš devet točk in se približaš cilju, ali pa se znajdeš v družbi klubov, ki se borijo za obstanek. Veliko prebiram, kdo naj bi me kupil, ali kam naj bi prestopil. Toda te zadeve prepuščam svojemu zastopniku Sašu Županu in mu povsem zaupam.

