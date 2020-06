Udarec za Amiens Luke Elsnerja, grozi izpad

Pariz - Vodstvo najvišje francoske nogometne lige (LFP) je z veliko večino zavrnila možnost povečanja lige in je za razpravo na generalni skupščini, ki bo v torek, 23. junija, predlagala zdajšnjo sestavo lige z 20 klubi. To pomeni, da Amiensu slovenskega trenerja Luke Elsnerja in Toulouseu grozi izpad iz elitne lige.



Kar 23 glasov je bilo proti povečanju lige na 22 ekip, dva pa sta bila vzdržana, je liga LFP objavila na spletni strani.



Najpomembnejše francosko nogometno tekmovanje je edino od velikih v Evropi, ki se zaradi pandemije ne bo nadaljevalo, 30. aprila so ga predčasno zaključili. Prvak je že sedmič v zadnjih osmih letih postal Paris Saint-Germain.

Izpadla, nista izpadla ...

Na zadnjih dveh mestih sta bila Amiens in Toulouse, a sta se na odločitev o izpadu v drugo ligo pritožila na francosko vrhovno sodišče. To je 9. junija ugodilo pritožbi klubov.



Sodišče je vodstvo lige in tamkajšnjo krovno nogometno organizacijo tedaj obvestilo, da sestavita format lige, v kateri bo 22 ekip, dve več kot običajno.



Po LFP bo Francoska nogometna zveza o tem glasovala 26. junija.