Udarec za udarcem: Infantinu se je uprl še ključni svetovalec

Upor proti spornemu načrtu Giannija Infantina, s katerim želi zasebnim vlagateljem prodati delež v družbi, ki bi upravljala svetovna prvenstva in druga največja tekmovanja, je dosegel tudi njegov najožji krog. Carlos Cordeiro je odstopil s položaja višjega svetovalca predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

»Ne morem mirno gledati, kako Fifa razmišlja o prodaji deleža v svetovnem prvenstvu. Pri pripravi tega predloga nisem sodeloval in mu nedvoumno nasprotujem,« je zapisal Cordeiro.

Projekt je označil za slab posel za članice Fife, nogomet in dolgoročno prihodnost igre. Njegov odstop je prvi večji znak nasprotovanja znotraj Infantinovega tabora, potem ko so se proti načrtu že postavile tri celinske konfederacije.

Infantinova osebna izbira

Teža Cordeirovega odhoda je še večja, ker ga je Infantino leta 2021 osebno izbral za svetovalca pri novih strateških projektih in razvoju nogometa. Ob njegovem imenovanju ga je označil za pravega človeka za posodobitev pravil ter širitev igre po svetu.

Cordeiro je pred prihodom v Fifo vodil ameriško nogometno zvezo, pred tem pa je dolga leta deloval v investicijskem bančništvu. Bil je tudi podpredsednik banke Goldman Sachs, zato je spornemu projektu nasprotoval tudi s finančnimi argumenti.

»Prodaja nima veliko smisla«

Fifa namerava ustanoviti približno 20 milijard dolarjev vredno hčerinsko družbo Fifa Forward Enterprise (FFE) in zunanjim vlagateljem ponuditi do 20-odstotni delež. S tem želi zbrati okoli 4,2 milijarde dolarjev svežega kapitala.

Cordeiro se sprašuje, zakaj bi organizacija prodajala trajni delež v svojem »najdragocenejšem premoženju«, če nima dolgov in ima na voljo več milijard dolarjev rezerv.

Opozoril je tudi na Infantinove besede, da bo Fifa med letoma 2022 in 2026 ustvarila 15 milijard dolarjev prihodkov. Po njegovem mnenju ima zato že zdaj dovolj sredstev za povečanje finančne podpore nacionalnim zvezam.

Cordeiro je bil med letoma 2018 in 2020 predsednik ameriške nogometne zveze, pred tem pa je opravljal tudi funkcijo njenega podpredsednika. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

»V takšnih okoliščinah prodaja trajnega deleža v najdragocenejšem premoženju nogometa za 4,2 milijarde dolarjev nima veliko smisla,« je sporočil.

Pritisk na članice do 19. septembra

Po njegovih besedah so se članice Fife znašle pod pritiskom, da se o projektu odločijo do 19. septembra. Opozoril je, da jim je bilo nakazano, da bi lahko ob zavrnitvi načrta ostale brez dela predvidenih razvojnih sredstev.

Njegov odstop dodatno povečuje pritisk na Infantina, potem ko so se proti projektu že izrekle Evropska nogometna zveza (Uefa), Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) in Azijska nogometna zveza (AFC). Fifa pa načrta kljub vse močnejšemu odporu za zdaj še ni umaknila.