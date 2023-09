Prvak Napoli klonil pod Vezuvom

Nogometaši Udineseja so v 3. kolu italijanske lige gostili Frosinone in se z njim razšli brez zadetkov. Frosinone, ki je v zadnjem času ekipo okrepil s tremi Juventusovimi mladci Matisasom Soulejem, Kaiom Jorgejem in Enzom Barrenecheo, je v prvem polčasu ostal brez najstrožje kazni po posredovanju Vara, podobno se je v uvodu drugega dela pripetilo Videmčanom.

Ti so se v 50. minuti že veselili gola oziroma avtogola Simoneja Romagnolija, vendar je pregled pokazal, da je bila žoga pred tem že zunaj igrišča. Kljub priložnostim na obeh straneh se do konca izid ni več spremenil.

Pri domačih sta Jaka Bijol in Sandi Lovrić odigrala vso tekmo, David Pejičić pa je obsedel na klopi za rezervne igralce. Pri Frosinoneju v kadru ni bilo Matjaža Kamenšek-Pahića.

Branilec naslova Napoli je izgubil proti Laziu z 1:2. Za Napoli je to prvi poraz, za Lazio pa prva zmaga v sezoni. Luis Alberto in Daiči Kamada sta zadela za Rimljane, Piotr Zieliński pa za Neapeljčane, ki so dobili še dva gola, vendar ju je razveljavil Var.