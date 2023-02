Udoviču so goli za Slovan odprli vrata v tujino

Sašo Udovič, letnik 1968, se je v drugi polovici sezone 1991/92 temeljito navzel nogometnega duha na Kodeljevem. Sicer je prej z grenkim priokusom zapustil Olimpijo, a je danes hvaležen za takšen razplet, saj je njegova kariera v rdečem dresu krenila strmo navzgor. »Pravzaprav sem lahko hvaležen trenerju Lučju Pertiču, da mi ni dal prednosti v napadalni vrsti Olimpije. Kdo ve, kako bi se končalo moje bolj dolgotrajno sedenje na klopi za rezervne igralce in čakanje na pravo priložnost. Zasedba je bila res zelo kakovostna, tam so bili Zoran Ubavič, Nedeljko Topić, Samir Zulič, Damir Vrabac, Nenad Protega …«

V drugem delu sezone je Udovič v dresu Slovana zabil zelo obetavnih osem golov. Slovan je prvo prvenstvo v samostojni državi končal na desetem mestu, moštvo je vodil trener Jani Zavrl. V naslednji sezoni je sledila zamenjava, šef je postal že pokojni Milovan Tarbuk. »Tarbuk je bil tipični predstavnik jugoslovanske šole nogometa. Bil je strog in zelo načelen mož, krasila ga je široka razgledanost. Vsi smo ga zelo spoštovali in mu tudi zaupali. Stavil je na red in disciplino, oddajal je zelo dobro energijo, zato smo mu igralci sledili. Po nekaterih značilnostih bi ga lahko primerjal s Srečkom Katancem, ki me je vodil v reprezentanci,« je pojasnil Udovič.