Četa Boštjana Cesarja bo dobila tekmece v ligi narodov

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo danes v Bruslju izžrebala skupine tekmovanja lige narodov. Prav tako je bil v belgijski prestolnici tudi 50. redni kongres zveze, na katerem je veliko pozornosti požel njen predsednik Aleksander Čeferin.

Žreb se je začel ob 18. uri, v posameznih bobnih pa je 54 držav, ki so razvrščene v štiri lige. Jeseni, ko se tekmovanje začne, bodo v ligah A, B in C štiri skupine s po štirimi ekipami, v vsaki skupini pa bo šest tekem. Nekoliko drugače je v najnižji ligi D; kjer bosta dve skupini tudi s po tremi reprezentancami.

V ligi B bo tekmece dobila slovenska izbrana vrsta, ki jo bo vodil novi selektor Boštjan Cesar. V prejšnji izvedbi je naša reprezentanca po dodatnih tekmah, premagali smo Slovaško, obstala v drugem kakovostnem razredu, razumljivo pa bodo sedaj pričakovanja višja.

Slovenija je ob Gruziji, Irski in Romuniji v tretjem bobnu. Prve tekme bodo potekale konec septembra in začetek oktobra, ko bo tudi Slovenija odigrala kar štiri obračune. Skupinski del se bo zaključil že sredi novembra, ostala srečanja pa bodo potekala spomladi leta 2026.