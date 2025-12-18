Uefa Bavarcem izstavila visok račun

Organ za nadzor, etiko in disciplino Evropske nogometne zveze (Uefa) je zaradi neprimernega ravnanja včeraj sankcioniral pet klubov, najvišjo kazen je prejel nemški velikan. Bayernu je telo naložilo plačilo globe v višini 116 tisoč evrov.

Klub bo moral plačati 46 tisoč evrov kazni zaradi blokiranja javnih prehodov in prižiganja pirotehničnih izdelkov na tekmi proti Sportingu iz Lizbone ter mu naročil pogojno delno zaprtje celotne južne tribune štadiona in delno zaprtje štirih sektorjev na naslednji tekme lige prvakov. Prav tako so Bavarci prejeli kazen v višini 70 tisoč evrov kazni zaradi navijaških izgredov, metanja predmetov in prikazovanja neprimernih sporočil na tekmi proti londonskemu Arsenalu.

Eintracht Frankfurt in Sporting sta prejela prepoved prodaje vstopnic svojim navijačem za tekme v gosteh, Nemci so dobili tudi kazen v višini 38 tisoč evrov zaradi prižiganja pirotehničnih izdelkov in povzročene škode na gostovanju pri Barceloni. Portugalski klub je dobil tudi globo v višini 40 tisoč evrov. Francoskemu Lillu je nadzorni organ pripisal 10 tisoč evrov kazni in pogojno prepoved prodaje vstopnic svojim navijačem na gostovanjih zaradi prižiganja pirotehnike.

Disciplinsko telo je plačilo kazni naložilo tudi Maccabiju iz Tel Aviva v višini 20 tisoč evrov zaradi rasističnega in diskriminatornega obnašanja navijačev na tekmi proti nemškemu Stuttgartu.