Uefa bi lahko zaključek eura prestavila v Budimpešto

Po poročanju britanskega dnevnika The Times je Evropska nogometna zveza (Uefa) opozorila britanske organizatorje eura 2020, ki naj bi se s polfinalnima in finalno tekmo končal na londonskem štadionu Wembley. Toda po nedavni odločitvi vlade Borisa Johnsona, ki je za en mesec prestavila napovedano rahljanje ukrepov, naj bi imela Uefa pripravljen načrt B: Budimpešto.



Samo madžarska prestolnica od vseh 11 mest gostiteljev nima omejenega števila navijačev, na prvi tekmi domače reprezentance s Portugalsko (0:3) je tekmo spremljalo 55.662 gledalcev. V Veliki Britaniji se spet zapleta tudi glede poenostavitve vstopa v državo 2500 posebnim povabljencem in organizatorjem, saj številni niso britanski državljani in bi morali ob vstopu v državo prestati obvezno karanteno. Zaradi podobnih razlogov je London letos ostal tudi brez finala lige prvakov, ki je bil na sporedu v Portu.

