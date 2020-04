UEFA bo razdelila kar 236,5 milijona evrov

Ljubljana – Iz Evropske nogometne zveze (UEFA) so sporočili, da bodo svojim 55 državam članicam za pomoč pri težavah, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, namenili plačilo v višini 236,5 milijona evrov. Člani izvršnega odbora so prižgali zeleno luč izplačilom solidarnostnega in razvojnega programa HatTrick, po katerem bo vsaka članica prejela do 4,3 milijona evrov.



Izplačila programa HatTrick, ki so ga ustanovili leta 2004, so običajno namenjena nacionalnim zvezam za pokritje stroškov delovanja in ciljnih področij domačega nogometa. Zaradi virusne krize so se odgovorni pri Uefi odločili, da bo vsaki od zvez dovolila, da sama izbere prioritete.



»Naš šport se sooča z izzivom nepredstavljivih razsežnosti, ki ga je prinesla kriza zaradi bolezni covid-19. Uefa si želi pomagati svojim članicam na način, ki je primeren specifičnim okoliščinam. Zato smo se odločili, da vsaki zvezi izplačamo do 4,3 milijona evrov pomoči za preostanek te sezone in prihodnjo; to bo del investicijske pomoči, ki jo lahko zveze porabijo, kot želijo, da pomagajo svoji nogometni skupnosti,« je povedal Aleksander Čeferin, predsednik Uefe.



»Verjamem, da gre za odgovorno odločitev, želimo pa si pomagati po naših najboljših močeh. Ponosen sem na enotnost, ki jo med krizo kaže nogometna skupnost. Nedvomno sem prepričan, da bo nogomet v osrčju vračanja življenja v normalne tirnice. Ko bo prišel ta čas, mora biti nogomet nanj pripravljen,« je še pristavil Čeferin.