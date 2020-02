Uefa brez milosti nad najdražjo ekipo na svetu: ManCity dve leti brez Evrope

Arabci kupili klub leta 2018 za 210 milijonov funtov

Predsednik Manchester Cityja Khaldoon Mubarak sodi med vplivnejše nogometne funkcionarje. Takole je nekoč gostil na štadionu britanskega premiera Davida Camerona in kitajskega predsednika Xi Jinpinga v družbi zvezdnika Sergia Agüera. FOTO: Reuters



Najdražja nogometna ekipa na svetu

Evropska nogometna zveza () je zaradi kršenja pravil o finančnem ferpleju kaznovala angleški klubAngleški prvaki se ne bodo smeli udeležiti tekmovanj pod okriljem Uefe v naslednjih dveh sezonah (), plačati pa bodo morali šekazni.Zakaj gre? Po proučitvi ugotovitev neodvisnega nadzornega organa CFCB, zaslišanja so opravili 22. januarja, so v krovni evropski zvezi sprejeli odločitev, da klub kaznujejo, je zapisala Uefa, ki jo sicer vodi predsednikUefa je pri preučitvi dokazov o finančnem poslovanju Cityja našla resne kršitve pravil licenciranja in finančnega ferpleja, pokroviteljstva in finančnega poslovanja. Nepravilnosti so se dogajale med letoma 2012 in 2016, Uefa pa je še dodala, da v klubu niso dovolj sodelovali pri preiskavi. Novembra 2018 je na to namigoval tudi nemški tednikVodstvo angleškega kluba je izrazilo razočaranje in hkrati napovedalo pritožbo na arbitražno razsodišče za šport v Lozani (CAS). "Zelo smo razočarani, toda nismo presenečeni. Najhitreje, kar se bo dalo, se bomo pritožili na arbitražno razsodišče za šport v Lozani. Klub je namreč vselej pričakoval, da bo obravnavan s strani neodvisnega organa, ki bo celoten postopek nepristransko proučil in pogledal tudi celovito zbirko dokazov v podporo svojemu stališču," so zapisali priv uradni izjavi za javnost.Kakšna bo nadaljnja usoda in ambicija angleškega nogometnega giganta, ki je to resda postal šele v zadnjih desetih letih, ni znano. Spomnimo, leta 2008 je kupil klub investicijski sklad izin zanj odštelodtlej pa se počasi, toda zanesljivi prebijal proti angleškemu vrhu ter želel to ponoviti tudi v Evropi, torej v Uefini ligi prvakov. Trenutna tržna vrednost klubskega igralskega kadra znaša visoke, glavne zvezde v tem kolektivu pa so(160 milijonov €),(150),(100),(100) in izkušeni argentinski napadalecManchester City sodi na šesto mesto v Evropi po merilu ustvarjenih prihodkov v lanskem poslovnem letu, ustvaril je 610 milijonov evrov, pred njim pa kotirajo lein. Tržna vrednost ekipe Manchester Cityja je v resnici največja med vsemi na svetu. Za 1,3 milijardo evrov vredno zasedbo Pepa Guardiole capljajo tudi evropski prvak(1,2 milijarde €),in, ki prav tako presegajo milijardo €.