Uefa Dinamu in Crveni zvezdi naložila visoke kazni

Evropska nogometna zveza (Uefa) je kaznovala tri klube, ki nastopajo v kvalifikacijah za evropska tekmovanja, med njimi tudi zagrebški Dinamo in beograjsko Crveno zvezdo.

Pritožbeni organ Uefe je v primeru Dinama zaradi prižiganja pirotehničnih sredstev na tekmi z norveškim Vikingom odredil izvršitev odložene disciplinske sankcije, ki jo je naložil nadzorni, etični in disciplinski organ evropske zveze decembra leta 2024. Organ je tako naročil delno zaprtje severne tribune, ko bodo modri naslednjo tekmo igrali doma. Poleg tega je Zagrebčanom telo naložilo kazen v višini 20 tisoč evrov in pogojno delno zaprtje štadiona za obdobje dveh let.

Dinamo je prvo tekmo z norveškim Vikingom remiziral. FOTO: Marko Perkov/AFP

Uefa je močno udarila tudi po denarnici Crvene zvezde, ki bo morala zaradi neprimernega obnašanja navijačev na kvalifikacijskem obračunu za evropsko ligo z Viktorio iz Plzna, plačati kazni v skupni višini skoraj sto tisoč evrov. Dvajset tisoč evrov kazni je pritožbeno telo rdeče-belim naložilo, ker so njihovi privrženci stali na prehodih in stopnicah, petdeset tisoč evrov zaradi prikazovanja sporočil, neprimernih za športne prireditve, 9500 evrov zaradi prižiganja pirotehničnih sredstev in dvajset tisoč evrov zaradi rasističnih in diskriminatornih vzklikov. Obenem je organ odredil tudi delno zaprtje severne tribune, če bi navijači v naslednjih dveh letih prekršek ponovili.

Kaznovan je bil tudi klub Hapoel Tel-Aviv. Pristojni organ je naročil izvršitev prej odložene kazni zaradi prižiganja pirotehničnih sredstev in prepoved prodaje vstopnic na naslednji gostujoči tekmi. Prav tako bo moral klub plačati 35 tisoč evrov kazni zaradi uporabe pirotehnike, ob tem pa je prejel še dodatno pogojno prepoved prodaje vstopnic na gostovanju. Hapoel je prejel tudi globo v višini 8500 evrov zaradi povzročitve škode in bo moral v naslednjih 30 dneh stopiti v stik z Atalanto glede odplačila škode, ki so jo povzročili njegovi navijači.