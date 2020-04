Uefa določila ključne datume sezone: Tudi Slovenci čakajo 27. maj

676 klubov iz vseh 55 članic Uefe si bo razdelilo 70 milijonov € za sodelovanje njihovih igralcev v boju za EP 2020.

Uefe si bo razdelilo 70 milijonov € za sodelovanje njihovih igralcev v boju za EP 2020. ​ 3200 do 630.000 evrov bo dobil posamezni klub za prispevek h kvalifikacijam za euro 2020 in ligo narodov.

bo dobil posamezni klub za prispevek h kvalifikacijam za euro 2020 in ligo narodov. Evropska nogometna zveza poziva članice, naj pripravijo načrt za dokončanje sezone.

poziva članice, naj pripravijo načrt za dokončanje sezone. Novi »dan D« za prihodnost klubske sezone 2019/20 na stari celini je 27. maj.

klubske sezone 2019/20 na stari celini je 27. maj. Na ta dan bo Uefa določila tudi termin eura U-21, ki bo v Sloveniji najbrž leta 2021.



Če ne bi šlo, bi potnike v Uefina tekmovanja določila nacionalna zveza

Aleksander Čeferin običajno zbere člane kongresa (na fotografiji lani v Rimu) ali izvršnega odbora v isti dvorani, zdaj jih loči med zasedanjem tudi več tisoč kilometrov. FOTO: AFP



Izvršni odbor bo 27. maja razpravljal o EP v Sloveniji

Prepoved WHO »lažna novica«, Švedi z gledalci

Uefa je sprejela temeljni načrt za nadaljevanje sezone 2019/20, če bi bilo to le možno. Večina v Evropi je napovedala vrnitev na nogometna igrišča – Nizozemci so, nasprotno, napovedali dokončno odpoved sezone –, nekateri bodo celo vztrajali z vrnitvijo navijačev na tribune, med njimi tudi Švedi. Med »lažne novice« sodi domnevno napotilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o prepovedi igranja nogometnih tekem do pomladi 2021. Na WHO so nedvoumno sporočili, da »tesno sodelujejo z organizatorji vseh tekmovanj pri iskanju načinov za zagotavljanje zdravja vseh akterjev in da vloga WHO ni odpoved katerekoli tekme ali turnirja, prav tako ne svetovanje organizatorjem za določanje terminov kakršnihkoli tekmovanj«.



Takojšnje plačilo 70 milijonov evrov

Včerajšnji evropski nogometni vrh je potrdil enotnost akterjev pod dežnikome (Uefe), ki tudi v najbolj negotovih časih tega stoletja deluje odločno, toda preudarno, velikopotezno in z veliko empatije do manjših. Takšno je sporočilo s seje izvršnega odbora, ki je sprejel več pomembnih sklepov za naslednje mesece sezone 2019/20.»Nacionalna tekmovanja bodo v naslednjih mesecih v prednosti,« je zatrdil Uefin predsednik. Uefa je že prejšnji mesec preložila euro 2020 na naslednje poletje in tako sprostila junij in julij za klubska tekmovanja – tudi naslednje leto bo uradno ime turnirja euro 2020 –, včeraj je naredila še korak naprej. Vodilni organi posameznih nacionalnih prvenstev – bodisi zveze bodisi združenja klubov – bodo morali do 27. maja Uefi sporočiti terminski načrt, po katerem bodo spravili pod streho sezono 2019/20. Zadnji rok za dokončanje domače klubske sezone bo ponedeljek, 3. avgust.Na dan 27. maja bo namreč naslednjič zasedal izvršni odbor Uefe in tedaj bo znana podoba letošnjega tekmovalnega urnika. Uefa je omehčala obravnavo lig, ki bi jih končali predčasno zavoljo višje sile. V primeru, da bo v posamezni državi še naprej vladala pandemija novega koronavirusa, se bo Uefa zavzela za predčasen konec sezone, določitev končnega vrstnega reda (in potnikov v ligo prvakov ter evropsko ligo) pa bo v rokah nacionalne inštitucije, pri nas, pri čemer bi obveljala obstoječa lestvica. Pogled na 1. SNL razkriva prednost Ljubljančanov: Olimpija 50, Celje in Aluminij po 45, Maribor 43, … Treba je dodati, da bi imela Uefa pravico spremeniti odločitev NZS, če bi denimo v Sloveniji obstajalo drugačno javno mnenje o »upravičenosti« uvrstitve posameznih klubov v evropske pokale.Izvršni odbor Uefe je pokazal usklajenost tudi ob drugih odločitvah, čeravno je Čeferin vodil videokonferenco članov, ki bi bili težko bolj medsebojno oddaljeni.inloči 2300 km,in3000,incelo 3600 km. IO je pripravil dva scenarija za uspešen zaključek sezone. Po prvem bi igrali domača prvenstva in Uefini tekmovanji v istem obdobju, po drugem šele po 3. avgustu. Finale lige prvakov bi Istanbul v tem primeru gostil 29. avgusta, čeprav IO tega datuma ni potrdil.Naslednja seja izvršnega odbora Uefe (27. maj) bo pomembna tudi za Slovence, ki bodo tedaj izvedeli za nov termin, ki bi moral biti naslednje leto pri nas in na Madžarskem. Na mizi je več možnosti, najverjetneje bo turnir ohranil letnico 2021. Uefa je določila že datum preloženega ženskega eura: ta bo med 6. in 21. julijem v Angliji. »Tako smo zagotovili, da bo prav žensko evropsko prvenstvo največji nogometni turnir v tistem poletju,« je ocenil Čeferin.Včeraj so govorili tudi o protokolu vračanja nogometašev v polni pogon, ta postopek bo vodil zdravnik, in sprejeli pomembno odločitev o takojšnjem plačilu 70 milijonov evrov klubom za sodelovanje njihovih reprezentantov v kvalifikacijah za euro 2020. Klubi bi po prvotnem načrtu denar dobili po koncu(ki jih ni bilo), vendar je šel IO na roko klubom, prizadetim zavoljo koronavirusa.»Evropski klubi so ključni del uspehov naših reprezentančnih tekmovanj, zato namenimo del prihodkov od Uefinih nacionalnih tekmovanj klubom, ki prispevajo reprezentante. V teh časih, ko, jim bo ta vir prihodkov prišel še kako prav,« je Čeferin pojasnil odločitev IO.