Uefa: Ekipam ob odpovedi zaradi covida-19 grozi poraz za zeleno mizo

Večina nacionalnih zvez je dosegla dogovor z oblastmi

Uefin predsednik Aleksander Čeferin sprejema nove pomembne odločitve iz dneva v dan. FOTO: Franck Fife/AFP

Nogometne reprezentance bodo v ligi narodov lahko nastopale z rezervnimi postavami. Kot je danes potrdila Evropska nogometna zveza, bodo tekme lahko odigrane, če bo v ekipis, eden med njimi vratar. Kot poudarjajo pri Uefi, si želijo čim več odigranih tekem.V primeru karantene za celo ekipo se bon, vseeno pa se ekipam, ki ne bodo mogle na zelenico, lahko zgodi, da bodo tekme izgubile brez boja. »Zaradi bogatega mednarodnega koledarja je treba računati s tem, da bo za odpovedane tekme težko najti nadomestne trrmine,« so zapisali pri Uefi.Vsako odpovedano tekmo, ki je ne bo moč odigrati v kasnejšem terminu, bodo nato ocenili kontrolna, etična in disciplinskaki bo. V kolikor krivca ne bo moč določiti, bo o izidu odločal žreb.Za Uefo je zelo pomembno tudi, da je večina nacionalnih zvez z državnimi oblastmi dosegla dogovor, ki nogometašem inne glede naki sicer veljajo za ostale državljane. To je edini način, da številni reprezentanti sploh lahko pridejo na zbore reprezentanc in nazaj v klub ter da posamezne reprezentance lahko odidejo na gostovanje.