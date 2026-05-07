  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Villa stresla jezo nad Forestom, v finalu z Nemci

V finalu evropske lige se bosta pomerila Aston Villa in Freiburg, v konferenčni ligi pa Crystal Palace in Rayo Vallecano. V vseh Uefinih finalih angleški klub.
Kapetan John McGinn je dvakrat zadel v treh minutah in Aston Villo popeljal v finale. FOTO: David Klein/Reuters
Galerija
Kapetan John McGinn je dvakrat zadel v treh minutah in Aston Villo popeljal v finale. FOTO: David Klein/Reuters
P. Z., STA
7. 5. 2026 | 23:36
7. 5. 2026 | 23:42
2:59
A+A-

Angleška Aston Villa in nemški Freiburg bosta 20. maja v Istanbulu igrala za naslov v evropski ligi. Aston Villa je na povratni tekmi v angleškem dvoboju kar s 4:0 (1:0) ugnala Nottingham Forrest, Freiburg pa je bil s 3:1 boljši od portugalske Brage.

Izjemno veseli so v Freiburgu, saj klub doslej v svoji zgodovini še ni igral v finalu evropskega tekmovanja. Tokrat so imeli tudi obilo sreče, saj so Portugalci že v 7. minuti ostali brez izključenega Maria Dorgelesa, kar je za dva zadetka izkoristil Lukas Kübler (19., 72.), enega pa je dodal Johan Manzambi (41.).

Konferenčna liga: Angleži in Španci

Rayo Vallecano iz Madrida in londonski Crystal Palace sta finalista konferenčne lige. V finalu 27. maja v Leipzigu bosta oba naskakovala zgodovinski uspeh. Tako Španci kot Angleži so v polfinalu z odliko opravili nalogi. Zmagali so na obeh tekmah; Rayo Vallecano je najprej doma premagal Strasbourg z 1:0, nato pa je izid ponovil še v Franciji. Crystal Palace je Šahtar Doneck na prvi tekmi v gosteh premagal s 3:1, pred domačimi gledalci pa je bil boljši z 2:1.

Braga, ki je prvo tekmo dobila z 2:1, se ni predala in Pau Victor je v 79. minuti znižal, z igralcem manj na terenu pa Portugalci več od častnega poraza niso iztržili. Tako v klubski zgodovini še naprej ostaja zapisan zadnji finalni nastop leta 2011, ko je izgubila portugalski finale evropske lige proti Portu (1:0).

Aston Villa se veseli napredovanja v finale. FOTO: Darren Staples /AFP
Aston Villa se veseli napredovanja v finale. FOTO: Darren Staples /AFP

Nemci zdaj sanjajo o naslovu, ki zagotavlja tudi nastop v ligi prvakov naslednjo sezono. To si želijo tudi pri Aston Villi, ki je na povratni tekmi z Nottingham Forrestom dokazala, da bo na štadionu Bešiktaša favorit v boju za končno slavje.

Za gole so poskrbeli Ollie Watkins (36.), Emiliano Buendia (58., 11-m) ter kapetan John McGinn (77., 80.), ki so učinkovito izničili prednost Nottinghama s prve tekme (1:0).

Maxence Lacroix se je veselil napredovanja Crystal Palacea v finale konferenčne lige. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Maxence Lacroix se je veselil napredovanja Crystal Palacea v finale konferenčne lige. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Aston Villa je bila zadnjič v evropskem finalu leta 1982, ko je z zmago nad münchenskim Bayernom (1:0) osvojila takratni pokal Uefa. Nottingham Forrest je računal s prvim finalom po letu 1980, ko so Angleži v finalu pokala Uefa z 1:0 premagali Hamburger SV. Trener Unai Emery ima priložnost petič osvojiti evropsko ligo. Trikrat jo je s Sevillo (2014, 2015, 2016) in nazadnje z Villarrealom (2021).

Unai Emery je preporodil Aston Villo. FOTO: Lee Smith/Reuters
Unai Emery je preporodil Aston Villo. FOTO: Lee Smith/Reuters

Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
6. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Poslanec Levice: Ta zakon je kot trgovina Jager, takega v zgodovini še ni bilo

Skupni odbor DZ je zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Levica in sindikati najglasneje proti predlogu zakona.
7. 5. 2026 | 10:14
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Kitajska in Iran

Azijski Nato: kitajski odgovor na ameriški kaos

Kitajska in Iran: Sporočilo Pekinga Teheranu, ki ga je kitajski zunanji minister prenesel iranskemu kolegu, je mogoče strniti v Odprite ožino!
Zorana Baković 7. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Pesticidi v hrani

Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sedenje je novo kajenje

Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

evropska ligakonferenčna ligaAston VillaUefaUnai EmeryCrystal PalaceFreiburgRayo VallecanoJohn McGinn

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Evropska liga

Villa stresla jezo nad Forestom, v finalu z Nemci

V finalu evropske lige se bosta pomerila Aston Villa in Freiburg, v konferenčni ligi pa Crystal Palace in Rayo Vallecano. V vseh Uefinih finalih angleški klub.
7. 5. 2026 | 23:36
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hokej

Pretepaški vložki na Bledu in zmaga risov (FOTO)

Za izbrance selektorja Terglava je bil to edini test za SP pred domačimi navijači. Török, Tičar in Horak naredili razliko, Mahkovec dvakratni strelec.
7. 5. 2026 | 21:39
Preberite več
Novice  |  Svet
Omrežje X

V Franciji sodno preiskujejo Muska, očitajo mu domnevne zlorabe

Musku in omrežju X očitajo vmešavanje v francosko politiko, zanikanje holokavsta in o razširjanje globokih ponaredkov podob žensk in otrok s spolno vsebino.
7. 5. 2026 | 21:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmera

Na vzhodu Slovenije izjemna suša, dež delno namočil le zahod

Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Napovedi niso vzpodbudne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih.
7. 5. 2026 | 21:13
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga ABA

Cedevita Olimpija grizla v Beogradu in napovedala vročo revanšo

Na prvi tekmi četrtfinala lige ABA so Ljubljančani drago prodali kožo, toda evroligaška Crvena zvezda je bila na koncu premočna. V torek v Stožicah.
7. 5. 2026 | 20:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Omrežje X

V Franciji sodno preiskujejo Muska, očitajo mu domnevne zlorabe

Musku in omrežju X očitajo vmešavanje v francosko politiko, zanikanje holokavsta in o razširjanje globokih ponaredkov podob žensk in otrok s spolno vsebino.
7. 5. 2026 | 21:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmera

Na vzhodu Slovenije izjemna suša, dež delno namočil le zahod

Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Napovedi niso vzpodbudne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih.
7. 5. 2026 | 21:13
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga ABA

Cedevita Olimpija grizla v Beogradu in napovedala vročo revanšo

Na prvi tekmi četrtfinala lige ABA so Ljubljančani drago prodali kožo, toda evroligaška Crvena zvezda je bila na koncu premočna. V torek v Stožicah.
7. 5. 2026 | 20:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo