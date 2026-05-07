Villa stresla jezo nad Forestom, v finalu z Nemci

Angleška Aston Villa in nemški Freiburg bosta 20. maja v Istanbulu igrala za naslov v evropski ligi. Aston Villa je na povratni tekmi v angleškem dvoboju kar s 4:0 (1:0) ugnala Nottingham Forrest, Freiburg pa je bil s 3:1 boljši od portugalske Brage.

Izjemno veseli so v Freiburgu, saj klub doslej v svoji zgodovini še ni igral v finalu evropskega tekmovanja. Tokrat so imeli tudi obilo sreče, saj so Portugalci že v 7. minuti ostali brez izključenega Maria Dorgelesa, kar je za dva zadetka izkoristil Lukas Kübler (19., 72.), enega pa je dodal Johan Manzambi (41.).

Konferenčna liga: Angleži in Španci Rayo Vallecano iz Madrida in londonski Crystal Palace sta finalista konferenčne lige. V finalu 27. maja v Leipzigu bosta oba naskakovala zgodovinski uspeh. Tako Španci kot Angleži so v polfinalu z odliko opravili nalogi. Zmagali so na obeh tekmah; Rayo Vallecano je najprej doma premagal Strasbourg z 1:0, nato pa je izid ponovil še v Franciji. Crystal Palace je Šahtar Doneck na prvi tekmi v gosteh premagal s 3:1, pred domačimi gledalci pa je bil boljši z 2:1.

Braga, ki je prvo tekmo dobila z 2:1, se ni predala in Pau Victor je v 79. minuti znižal, z igralcem manj na terenu pa Portugalci več od častnega poraza niso iztržili. Tako v klubski zgodovini še naprej ostaja zapisan zadnji finalni nastop leta 2011, ko je izgubila portugalski finale evropske lige proti Portu (1:0).

Aston Villa se veseli napredovanja v finale. FOTO: Darren Staples /AFP

Nemci zdaj sanjajo o naslovu, ki zagotavlja tudi nastop v ligi prvakov naslednjo sezono. To si želijo tudi pri Aston Villi, ki je na povratni tekmi z Nottingham Forrestom dokazala, da bo na štadionu Bešiktaša favorit v boju za končno slavje.

Za gole so poskrbeli Ollie Watkins (36.), Emiliano Buendia (58., 11-m) ter kapetan John McGinn (77., 80.), ki so učinkovito izničili prednost Nottinghama s prve tekme (1:0).

Maxence Lacroix se je veselil napredovanja Crystal Palacea v finale konferenčne lige. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Aston Villa je bila zadnjič v evropskem finalu leta 1982, ko je z zmago nad münchenskim Bayernom (1:0) osvojila takratni pokal Uefa. Nottingham Forrest je računal s prvim finalom po letu 1980, ko so Angleži v finalu pokala Uefa z 1:0 premagali Hamburger SV. Trener Unai Emery ima priložnost petič osvojiti evropsko ligo. Trikrat jo je s Sevillo (2014, 2015, 2016) in nazadnje z Villarrealom (2021).