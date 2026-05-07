Villa stresla jezo nad Forestom, v finalu z Nemci

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Angleška Aston Villa in nemški Freiburg bosta 20. maja v Istanbulu igrala za naslov v evropski ligi. Aston Villa je na povratni tekmi v angleškem dvoboju kar s 4:0 (1:0) ugnala Nottingham Forrest, Freiburg pa je bil s 3:1 boljši od portugalske Brage.
Izjemno veseli so v Freiburgu, saj klub doslej v svoji zgodovini še ni igral v finalu evropskega tekmovanja. Tokrat so imeli tudi obilo sreče, saj so Portugalci že v 7. minuti ostali brez izključenega Maria Dorgelesa, kar je za dva zadetka izkoristil Lukas Kübler (19., 72.), enega pa je dodal Johan Manzambi (41.).
Rayo Vallecano iz Madrida in londonski Crystal Palace sta finalista konferenčne lige. V finalu 27. maja v Leipzigu bosta oba naskakovala zgodovinski uspeh. Tako Španci kot Angleži so v polfinalu z odliko opravili nalogi. Zmagali so na obeh tekmah; Rayo Vallecano je najprej doma premagal Strasbourg z 1:0, nato pa je izid ponovil še v Franciji. Crystal Palace je Šahtar Doneck na prvi tekmi v gosteh premagal s 3:1, pred domačimi gledalci pa je bil boljši z 2:1.
Braga, ki je prvo tekmo dobila z 2:1, se ni predala in Pau Victor je v 79. minuti znižal, z igralcem manj na terenu pa Portugalci več od častnega poraza niso iztržili. Tako v klubski zgodovini še naprej ostaja zapisan zadnji finalni nastop leta 2011, ko je izgubila portugalski finale evropske lige proti Portu (1:0).
Nemci zdaj sanjajo o naslovu, ki zagotavlja tudi nastop v ligi prvakov naslednjo sezono. To si želijo tudi pri Aston Villi, ki je na povratni tekmi z Nottingham Forrestom dokazala, da bo na štadionu Bešiktaša favorit v boju za končno slavje.
Za gole so poskrbeli Ollie Watkins (36.), Emiliano Buendia (58., 11-m) ter kapetan John McGinn (77., 80.), ki so učinkovito izničili prednost Nottinghama s prve tekme (1:0).
Aston Villa je bila zadnjič v evropskem finalu leta 1982, ko je z zmago nad münchenskim Bayernom (1:0) osvojila takratni pokal Uefa. Nottingham Forrest je računal s prvim finalom po letu 1980, ko so Angleži v finalu pokala Uefa z 1:0 premagali Hamburger SV. Trener Unai Emery ima priložnost petič osvojiti evropsko ligo. Trikrat jo je s Sevillo (2014, 2015, 2016) in nazadnje z Villarrealom (2021).
Komentarji