PSG melje dalje, Desire Doue odločil superpokal v Salzburgu

Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Vilo z 2:1 (1:1; Red Bull Arena, gledalcev 27.681, strelci: 1:0 – Kvarachelia (20.), 1:1 – Madjo (45.), 2:1 – Doue (61.).

Tekma med letošnjimi zmagovalci lige prvakov iz Pariza in evropske lige iz Birminghama se je v Mozartovem mestu končala po okusu nogometašev iz francoske prestolnice. Po zmagoslavju na tradicionalnem odprtju evropske sezone so tako ponovili dosežek igralcev madridskega Reala, ki so v nizu slavili v letih 2016 in 2017, ter Milana, ki so bili najboljši v letih 1989 in 1990.

Ekipa iz Madrida je doslej šestkrat slavila na evropskem superpokalu. Po petkrat sta bila najboljša Barcelona in Milan, štirikrat Liverpool, trikrat Atletico Madrid, po dvakrat pa Chelsea, Bayern, Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus in PSG.

Pravico na dvoboju v Salzburgu je delil Somalijec Omar Artan. Najboljši afriški sodnik v letu 2025 bi moral biti del sodniške ekipe na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, a mu tamkajšnje oblasti niso dovolile vstopa v ZDA.

Evropska nogometna zveza (Uefa) mu je po tej odločitvi nemudoma zaupala mesto glavnega sodnika na dvoboju v Salzburgu. Nalogo četrtega sodnika je opravil Slovenec Rade Obrenović.

Luis Enrique je osvojil novo lovoriko. FOTO: Angelika Warmuth /Reuters

Parižani so povedli v 20. minuti, dolgo in kombinirano akcijo pa je z močnim strelom z 12 metrov zaključil Gruzijec Hviča Kvarachelia. Le šest minut kasneje so izbranci španskega trenerja na francoski klopi Luisa Enriqueja izpeljali bliskovit nasprotni napad, žoga pa je po podaji Nuna Mendesa z leve strani švignila mimo Achrafa Hakimija in Vitinhe.

Desire Doue je bil junak večera v Salzburgu. FOTO: Franck Fife/AFP

Nato so se razigrali tudi nogometaši iz Birminghama in si do odhoda na veliki odmor priigrali številne priložnosti za izenačenje. V glavni vlogi je bil komaj 17-letni Brian Madjo, ki ni realiziral svojih uvodnih treh lepih priložnosti. V 44. minuti je zadel tudi vratnico, le minuto kasneje pa je po podaji Johna McGinna z leve strani vendarle premagal ruskega vratarja Matveja Safonova in izenačil na 1:1.

V končnici prvega polčasa izjemno bledi Parižani so v 61. minuti znova povedli, potem ko je Desire Doue z natančnim strelom z desne strani ukanil nizozemskega vratarja Marca Bizota. Sodniška trojka je najprej njegov zadetek razveljavila zaradi domnevnega prepovedanega položaja, sodniki iz sobe za VAR pa so ga po ogledu posnetka naknadno potrdili.

Angleška ekipa je v končnici tekme skušala doseči izenačujoči gol. Imela je nekaj obetavnih (pol)priložnosti, iz bliskovitih nasprotnih napadov pa je bila nevarna tudi francoska zasedba, a se izid do konca dvoboja ni spremenil.