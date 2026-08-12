  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

PSG melje dalje, Desire Doue odločil superpokal v Salzburgu

Tekma med zmagovalci lige prvakov iz Pariza in evropske lige iz Birminghama se je v Mozartovem mestu končala po okusu nogometašev iz francoske prestolnice.
Parižani so zaokrožili popolno sezono. FOTO: Angelika Warmuth /Reuters
Galerija
Parižani so zaokrožili popolno sezono. FOTO: Angelika Warmuth /Reuters
P. Z.
12. 8. 2026 | 23:25
12. 8. 2026 | 23:51
3:25
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Vilo z 2:1 (1:1; Red Bull Arena, gledalcev 27.681, strelci: 1:0 – Kvarachelia (20.), 1:1 – Madjo (45.), 2:1 – Doue (61.).

image_alt
Dobra novica za Šeška, užival v Dublinu, vrnil naj bi se proti velikanu (VIDEO)

Tekma med letošnjimi zmagovalci lige prvakov iz Pariza in evropske lige iz Birminghama se je v Mozartovem mestu končala po okusu nogometašev iz francoske prestolnice. Po zmagoslavju na tradicionalnem odprtju evropske sezone so tako ponovili dosežek igralcev madridskega Reala, ki so v nizu slavili v letih 2016 in 2017, ter Milana, ki so bili najboljši v letih 1989 in 1990.

Ekipa iz Madrida je doslej šestkrat slavila na evropskem superpokalu. Po petkrat sta bila najboljša Barcelona in Milan, štirikrat Liverpool, trikrat Atletico Madrid, po dvakrat pa Chelsea, Bayern, Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus in PSG.

Pravico na dvoboju v Salzburgu je delil Somalijec Omar Artan. Najboljši afriški sodnik v letu 2025 bi moral biti del sodniške ekipe na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, a mu tamkajšnje oblasti niso dovolile vstopa v ZDA.

Evropska nogometna zveza (Uefa) mu je po tej odločitvi nemudoma zaupala mesto glavnega sodnika na dvoboju v Salzburgu. Nalogo četrtega sodnika je opravil Slovenec Rade Obrenović.

Luis Enrique je osvojil novo lovoriko. FOTO: Angelika Warmuth /Reuters
Luis Enrique je osvojil novo lovoriko. FOTO: Angelika Warmuth /Reuters

Parižani so povedli v 20. minuti, dolgo in kombinirano akcijo pa je z močnim strelom z 12 metrov zaključil Gruzijec Hviča Kvarachelia. Le šest minut kasneje so izbranci španskega trenerja na francoski klopi Luisa Enriqueja izpeljali bliskovit nasprotni napad, žoga pa je po podaji Nuna Mendesa z leve strani švignila mimo Achrafa Hakimija in Vitinhe.

Desire Doue je bil junak večera v Salzburgu. FOTO: Franck Fife/AFP
Desire Doue je bil junak večera v Salzburgu. FOTO: Franck Fife/AFP

Nato so se razigrali tudi nogometaši iz Birminghama in si do odhoda na veliki odmor priigrali številne priložnosti za izenačenje. V glavni vlogi je bil komaj 17-letni Brian Madjo, ki ni realiziral svojih uvodnih treh lepih priložnosti. V 44. minuti je zadel tudi vratnico, le minuto kasneje pa je po podaji Johna McGinna z leve strani vendarle premagal ruskega vratarja Matveja Safonova in izenačil na 1:1.

V končnici prvega polčasa izjemno bledi Parižani so v 61. minuti znova povedli, potem ko je Desire Doue z natančnim strelom z desne strani ukanil nizozemskega vratarja Marca Bizota. Sodniška trojka je najprej njegov zadetek razveljavila zaradi domnevnega prepovedanega položaja, sodniki iz sobe za VAR pa so ga po ogledu posnetka naknadno potrdili.

Angleška ekipa je v končnici tekme skušala doseči izenačujoči gol. Imela je nekaj obetavnih (pol)priložnosti, iz bliskovitih nasprotnih napadov pa je bila nevarna tudi francoska zasedba, a se izid do konca dvoboja ni spremenil.

Premium
Novice  |  Črna kronika
Spolna zloraba

Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Peking skrbi, da Kim vojake prodaja po visoki ceni

Če severnokorejski voditelj od Putina v zameno pričakuje raketno in jedrsko tehnologijo, je to za Kitajsko hud problem.
Zorana Baković 11. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pred sončnim mrkom

Zaščitna očala za ogled mrka pošla, cene astronomske

Večina slovenskih optik se menda na sončni mrk sploh ni pravočasno spomnila.
11. 8. 2026 | 17:06
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Anketa Mediane

Najnovejši Barometer: kateri so najbolj priljubljeni politiki

Predsednica države Nataša Pirc Musar ostaja na vrhu, za njo je prvak SD Matjaž Han, na tretje mesto se je povzpel finančni minister Andrej Šircelj.
10. 8. 2026 | 10:31
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
10. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
11. 8. 2026 | 08:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje 2026

Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

UI ponuja hitre odgovore, a zdravnika ne nadomesti

Bolniki velikokrat potrebujejo razlago zdravstvenega stanja, izvidov in diagnoz ter usmeritve glede nadaljnjega zdravljenja.
Milka Bizovičar 12. 8. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Vredno branja

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Največji izvozniki

Največji izvozniki so Gorenje, farmacevti in trgovci z energenti

Pripravili smo lestvico 50 največjih izvoznikov. Slovenski izvozniki hitreje prehajajo na razvoj kot tuja primerljiva podjetja.
Nejc Gole 7. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

evropski superpokalsuperpokalUefaSalzburgPSGAston VillaUnai EmeryLuis Enrique

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Znanoteh
Znanost

Bruno Feignier: V Evropi obstaja jedrsko zavezništvo

Spremljati moramo, kako se bo zaradi podatkovnih centrov povečevala potreba po energiji, poudarja Bruno Feignier, namestniko generalnega upravitelja CEA.
Saša Senica 13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Znanost

Odgovor na vprašanje, ki ga je postavil slovenski matematik, smo čakali 47 let

Vprašanje je postavil slovenski matematik Dragan Marušič. Odgovorila sta mlada matematika Saul D. Freedman in Melissa Lee.
13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanstvenica spreminja svet

Jerneja Laznik: Pomembni so ljudje, ki tehnologije uporabljajo

V okviru doktorskega študija Jerneja Laznik preučuje sprejemanje socialnih robotov med starejšimi.
Saša Senica 13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Osončje

Usoda Zemlje je prepletena z zvezdnim prahom

V neposredni okolici Sonca so astronomi našli petnajst oblakov medzvezdne snovi.
Jure Japelj 13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Razno
Astrologija

Dnevni horoskop za četrtek, 13. avgust 2026

Sončni mrk v Levu prinaša priložnosti za pogumne poslovne korake in nove začetke.
13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanstvenica spreminja svet

Jerneja Laznik: Pomembni so ljudje, ki tehnologije uporabljajo

V okviru doktorskega študija Jerneja Laznik preučuje sprejemanje socialnih robotov med starejšimi.
Saša Senica 13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Osončje

Usoda Zemlje je prepletena z zvezdnim prahom

V neposredni okolici Sonca so astronomi našli petnajst oblakov medzvezdne snovi.
Jure Japelj 13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Razno
Astrologija

Dnevni horoskop za četrtek, 13. avgust 2026

Sončni mrk v Levu prinaša priložnosti za pogumne poslovne korake in nove začetke.
13. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Office 2021 ostaja brez podpore: Office 2024 Pro na voljo za 19,99 EUR

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Vredno branja

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo