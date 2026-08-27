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Nogomet

Uefa gre na nož, sprožila je pravne postopke proti Fifa in Gianniju Infantinu

BBC Sport: Evropska nogometna zveza je vložila zahtevo za dostop do dokazov in dokumentov, ki bi jih lahko uporabila v kazenskem postopku.
Predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina čaka tudi sodna bitka. FOTO: Adem Altan/AFP
Galerija
Predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina čaka tudi sodna bitka. FOTO: Adem Altan/AFP
G. N., STA
27. 8. 2026 | 17:38
27. 8. 2026 | 17:38
5:17
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Evropska nogometna zveza (Uefa) je sprožila pravne postopke proti Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) in njenemu predsedniku Gianniju Infantinu zaradi zdaj opuščenega načrta, po katerem bi del lastništva svetovnega prvenstva in drugih Fifinih tekmovanj prodali zasebnim vlagateljem.

Dokumenti, ki jih je pridobil BBC Sport, kažejo, da je evropska nogometna zveza vložila zahtevo za dostop do dokazov in dokumentov, ki bi jih lahko uporabila v kazenskem postopku v Švici proti Infantino in Fifi.

Uefa v zahtevi trdi, da je Infantino načrt zasnoval z namenom, da bi od njega finančno koristil sam in da bi se okoristili tudi morebitni zasebni vlagatelji.

»V resnici je bil to mehanizem, s katerim bi si Infantino in ozek krog ljudi okoli njega zagotovila trajni delež v najvrednejših Fifinih sredstvih in na njihov račun ustvarjala dobiček, pri tem pa bi bila oškodovana Fifa, njene članice in drugi deležniki nogometne družine,« je zapisano v Uefini zahtevi.

Po navedbah Uefe je Infantino načrt spravil skozi notranje postopke odobritve le nekaj dni prej, in sicer na hitro sklicanem sestanku, na katerem je omejeno število Fifinih vodilnih predstavnikov in zaposlenih – nekateri za načrt sploh niso vedeli – imelo le nekaj ur časa, da odobrijo doslej neviden večmilijardni projekt.

Kdo bo uspešnejši, Gianni Infantino (levo) ali prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin? FOTO: Pau Barrena/AFP
Kdo bo uspešnejši, Gianni Infantino (levo) ali prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin? FOTO: Pau Barrena/AFP

Deleži bi bili prodani pod ceno

Uefa prav tako trdi, da vrednost deležev, ki naj bi jih prodali, ni bila neodvisno preverjena in da bi jih vlagatelji lahko dobili po občutno prenizki ceni.

V zahtevi navaja, da bi zasebni vlagatelji po pogojih, ki jih je predstavil Infantino, za 3,6 milijarde evrov dobili trajni finančni delež v komercialnem delu Fife. To naj bi pomenilo, da bi bila celotna vrednost podjetja ocenjena na približno 17 milijard evrov.

»To je absurdno nizka vrednost. Ni bila rezultat odprtega in konkurenčnega postopka prodaje, prav tako je ni preveril noben neodvisni ocenjevalec,« trdi Uefa.

Savdska Arabija podprla Infantina

Medtem ko Uefa pritiska na Giannija Infantina, je Savdska nogometna zveza podprla predsednika Fife. Podpora v zadnjem mesecu močno kritiziranemu Švicarju ni presenečenje, saj bo Savdska Arabija organizirala svetovno prvenstvo leta 2034. Savdska Arabija je podprla skupno izjavo predsednika Fife in generalnega sekretarja mednarodne zveze Mattiasa Grafströma, v kateri so priznali napake, piše AFP. »Pozdravljamo priznanje napak, opravičilo in odločitev, da Fifa ne nadaljuje s svojim predlogom,« so zapisali pri savdski zvezi in dodali: »To so pomembni prvi koraki.« Savdijci so se tako pridružili številnim posameznim azijskim članicam, ki zavzemajo drugačno stališče od Azijske nogometne konfederacije (AFC).

Dokumente želijo pridobiti na Floridi

Uefa se je po dokumente obrnila na sodišče na Floridi, kjer imajo sedež podjetja, prek katerih je Fifa izvajala aktivnosti, povezane s svetovnim prvenstvom 2026. Namen zahteve je pridobiti gradivo, ki bi ga lahko pozneje uporabili v kazenskem postopku v Švici.

Evropska zveza meni, da bi načrtovana prodaja lahko škodovala vseh 55 njenim članicam, hkrati pa ne izključuje možnosti, da bo kazenski postopek sprožila tudi proti drugim predstavnikom Fife.

»Uefa in druge zainteresirane strani se pripravljajo na vložitev kazenskih ovadb v Švici proti Infantinu in morda tudi drugim predstavnikom ter svetovalcem Fife zaradi kaznivega poslovodenja,« piše v dokumentu.

Po mnenju Uefe je nepregledna priprava načrta, vrednotenje, financiranje in trženje povzročilo neposredno škodo ugledu Fife, njeni verodostojnosti na področju upravljanja in poslovnim odnosom. Posledice naj bi čutila Fifa in vseh njenih 211 članic, med njimi tudi 55 Uefinih zvez.

Načrt naj bi pripravljali več kot leto dni

Uefa vztraja, da je bil načrt pripravljen brez njenega vedenja in brez vednosti drugih ključnih deležnikov svetovnega nogometa. Po njenih navedbah naj bi ga Infantino in ozek krog sodelavcev v tajnosti pripravljala več kot leto dni.

Infantino je 28. julija 2026 javno predstavil načrt, po katerem bi komercialne pravice do moškega in ženskega svetovnega prvenstva ter klubskega svetovnega prvenstva prenesli na novo hčerinsko družbo, imenovano Fifa Forward Enterprise (FFE).

»Infantinova objava je bila javno razkritje načrta, ki so ga on in majhen krog sostorilcev zasnovali ter ga po poročanju več kot leto dni razvijali v tajnosti,« še trdi Uefa.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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