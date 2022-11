Uefa in drugi deležniki v Evropi še enkrat zavrnili projekt superlige

Evropska nogometna zveza (Uefa) se je v Nyonu sestala s predstavniki najpomembnejših evropskih lig, sindikatov igralcev in navijačev ter skupaj z njimi potrdila, da so proti oblikovanju superlige ali podobnih projektov izven okvirov zdajšnje nogometne strukture v Evropi.

Sestanek je Uefa sklicala na pobudo podjetja A22 Sports, ki je nedavno prevzelo vodenje projekta superlige. Med drugimi so se ga udeležili predstavniki angleške premier lige, španske lalige, italijanske serie A, nemške bundeslige in francoske ligue 1, predstavniki posameznih klubov, sindikata Fifpro in predstavniki organizacije navijačev.

Podjetje, ki zastopa superligo, se ne vdaja

Bernd Reichart FOTO: Football

Iz Uefe so sporočili, da so skupaj še enkrat izrazili nasprotovanje superligi in da se stališča do novega tekmovanja niso spremenila. »Uefa in ostali deležniki v nogometu ostajajo predani temeljem evropskega nogometa, ki temeljijo na odprtosti, solidarnosti in vrednotah, oprtih na širše družbene cilje športnih principov in interesov, ne pa na ciljih sebičnosti in privilegijev,« poudarjajo na Uefi.

Nekoliko drugačnega mnenja so po sestanku pri podjetju A22 Sports, kjer so se njihovi predstavniki srečali z nasprotovanjem novi ideji o superligi. »Na tem sestanku smo spoznali, da je obstoječe stanje tisto, s katerim je Uefa zadovoljna,« hrvaška tiskovna agencija Hina povzema prvega moža podjetja Bernda Reicharta, ki dodaja, da je monopolni položaj Uefe trenutno stvar sodniške presoje. Reichelt je prepričan, da je med klubi še vedno veliko simpatij do novega modela elitnega klubskega tekmovanja.

Projekt superlige enotno zavrnili že lani

Projekt ustanovitve nogometne superlige, novega elitnega nogometnega klubskega tekmovanja, je športno javnost pretresel aprila lani in takrat sicer hitro doživel polom. Močno se je projektu uprla krovna evropska zveza, ki z ligo prvakov vodi najpomembnejše evropsko klubsko tekmovanje na stari celini. Odporu pa so ob napovedani ustanovitvi pridružili tudi navijači nekaterih največjih evropskih klubov.

Od 12 klubov, ki so ustanovili superligo, jih je devet v roku nekaj dni odstopilo od projekta, ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus. Ti pa v zadnjih tednih obujajo idejo za ustanovitev tekmovanja za elito.