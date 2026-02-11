Uefa in Real Madrid zakopala bojno sekiro, superliga preteklost

Evropska nogometna zveza, združenje klubov (ECA) in Real Madrid so po večmesečnih pogovorih objavili, da so dosegli dogovor v »dobro evropskega klubskega nogometa«. V ospredju so športna meritokracija, dolgoročna vzdržnost klubov ter izboljšanje izkušnje navijačev z uporabo tehnologije.

UEFA je dodala, da naj bi dogovor služil tudi kot podlaga za razrešitev pravnih sporov, povezanih s propadlim projektom superlige, ko bodo načela konkretno izvedena in uveljavljena. Podrobnosti o časovnici ali posameznih zavezah v sporočilu niso navedli.

FOTO: Pierre Albouy/Reuters

Odnosi med UEFA in Realom iz Madrida so bili v zadnjih letih napeti zaradi projekta superlige. Real je jeseni 2025 javno napovedal nadaljevanje pravnih korakov in odškodninske zahtevke proti Uefi v povezavi s postopki, ki jih je krovna zveza sprejela, ko je za kratek čas zaživel projekt superlige.

Ozadje spora je tudi odločitev Sodišča EU iz decembra 2023 v zadevi European Super League Company, ki je presojala pravila predhodnega odobravanja tekmovanj ter vprašanja konkurenčnega prava.