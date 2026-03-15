Uefa in Španija iskali rešitev, Argentina prisluhnila Messiju

Dvoboj med med evropskim nogometnim prvakom Španijo in zmagovalko Cope Americe Argentino – t. i. Finalissima –, ki bi moral biti 27. marca v Dohi, je odpovedan. Uefa je sporočila, da dvoboja zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu ni mogoče izpeljati v Katarju. Ob tem je dodala, da je razplet veliko razočaranje za organizatorje in obe reprezentanci, ki sta ostali brez priložnosti, da bi se potegovali za prestižno lovoriko.

Uefa je iskala tudi druge možnosti. Ena od predlaganih rešitev je bila tekma na štadionu Santiago Bernabéu v Madridu z enakomerno razdelitvijo navijačev obeh reprezentanc. Druga možnost je predvidevala spopad na dveh tekmah – prvo v Madridu 27. marca, povratno v Buenos Airesu v enem od prihodnjih reprezentančnih terminov pred naslednjim evropskim prvenstvom in Copo Americo. Toda zaman.