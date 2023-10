Uefa izbrala močno ime: znani sodniki za tekmo Slovenije in Finske

Evropska nogometna zveza je določila uradne osebe za tekme 7. kola kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji. Aktivnih bo tudi nekaj slovenskih sodnikov. Nekdanji sodnik Darko Čeferin bo nadziral sojenje poljskih mož v črnem na današnji tekmi med Lihtenštajnom in Bosno in Hercegovino v Vaduzu, slovenski sodniki pa bodo vodili pomembno sobotno tekmo skupine C med Ukrajino in Severno Makedonijo v Pragi. Glavni bo Slavko Vinčić.

Podpornike Slovenije zanimajo predvsem imena uradnih oseb na derbiju skupine H v Stožicah. Uefa je delegirala za tekmo enega od svojih najboljših mož, sobotni dvoboj med Slovenijo in Finsko bodo namreč vodili italijanski sodniki, glavni bo Daniele Orsato. Ta 47-letni sodnik iz Vicenze je denimo leta 2020 vodil finale lige prvakov med Bayernom in PSG, na lanskem mundialu v Katarju pa sta mu pripadli tudi uvodna tekma Katar-Ekvador in polfinalni derbi med Argentino in Hrvaško, po katerem so nanj stresli jezo predvsem Hrvati.