Uefa je nagradila angleške klube

Klubi, ki tekmujejo v angleški premier league, bodo imeli tudi v naslednji sezoni najmanj pet mest v ligi prvakov. To je posledica odločitve Evropske nogometne zveze (Uefa), ki klube iz držav z najboljšim skupnim izkupičkom v evropskih tekmovanjih nagradi z dodatnim mestom.

Angleški klubi so si takšno izhodišče priborili predvsem zaradi tega, ker se jih je vseh devet prebilo vsaj do osmine finala v vseh treh evropskih tekmovanjih (liga prvakov, evropska liga, konferenčna liga) pod okriljem Uefe, poroča britanski BBC. Od devetih se jih je sicer v četrtfinale prebilo zgolj pet, a so na tekmah ligaškega dela precej izboljšali svoj količnik. Dodatno mesto je Angležem v torek zagotovil Arsenal z zmago (1:0) na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov proti portugalskemu Sportingu.

Otočani lahko po najbolj optimističnem scenariju računajo na sedem klubov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, kar bi se uresničilo v primeru, če bi Liverpool, ta čas peti v angleškem prvenstvu, osvojil ligo prvakov, medtem ko bi Aston Villa slavila v evropski ligi.

Če bi samo eden izmed klubov osvojil katerega izmed omenjenih tekmovanj, bi to pomenilo šest angleških klubov v prihodnji sezoni lige prvakov. Enako bi se zgodilo tudi v primeru, da bi Nottingham Forest zmagal v konferenčni ligi. Možnosti za dodatno mesto v prihodnji sezoni lige prvakov imata tudi Španija in Nemčija, ki po količnikih njunih klubov trenutno zasedata drugo in tretje mesto, a bi se lahko ta vrstni red še spremenil.

V angleškem prvenstvu prva štiri mesta sicer zasedajo Arsenal, Manchester City, Manchester United, za katerega igra Benjamin Šeško, in Aston Villa. Na petem mestu je Liverpool, ki ima z 49 točkami zgolj točko prednosti pred Chelseajem in tri pred Brentfordom.