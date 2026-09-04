Uefa naklonjena novim pravilom, navijačem se obeta velika sprememba

Prepoved gostovanja celotni navijaški skupini bi morala biti skrajni ukrep, ne pa avtomatičen odgovor na izgrede posameznikov. Takšno stališče so po konferenci o varnosti v Madridu zavzeli Uefa, evropski klubi, lige in predstavniki navijačev.

Na srečanju, ki je 1. in 2. septembra združilo več kot 500 predstavnikov nogometnih zvez, klubov, policije, oblasti in navijaških organizacij, je bilo največ govora prav o gostujočih navijačih in kolektivnih prepovedih.

Navzoči na konferenci so podprli priporočilo Sveta Evrope iz oktobra 2025, po katerem naj bi se sankcije čim bolj nanašale na dejanske kršitelje, in ne na celoten navijaški kolektiv.

Prepoved celotnemu gostujočemu sektorju naj bi bila upravičena le takrat, ko varnosti ni mogoče zagotoviti z blažjimi ukrepi. Takšne prepovedi so pri tekmah z visokim tveganjem za izbruhe pogost varnostni ukrep, vendar prizadenejo tudi navijače, ki z incidenti sicer nimajo ničesar oziroma niso bili vpleteni.

V Uefi zato sedaj zagovarjajo bolj sorazmeren pristop, ki bi temeljil na individualni odgovornosti, pravočasnih odločitvah in vključevanju vseh nogometnih akterjev.