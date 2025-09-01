Superračunalnik izračunal možnosti Celja v Evropi

V petek so nogometaši Celja izvedeli za tekmece v Uefini konferenčni ligi, ki jo bodo začeli 2. oktobra doma proti atenskemu AEK, Optin superračunalnik pa je že izračunal možnosti slovenskih pokalnih prvakov.

Trener Albert Riera bi se gotovo takoj podpisal pod 12. mesto, kamor ga uvrščajo pri Opta Analyst. Pričakovano število točk vodilne ekipe slovenskega prvenstva je 9,57, prav toliko jih pripisujejo AEK.

Če se bodo napovedi vsaj približno uresničile, se bo Celje uvrstilo v play-off za osmino finala in imelo v njem status nosilca. Računalnik Celjanom sicer pripisuje 29,35-odstotne možnosti za osvojitev najmanj osmega mesta in neposredni preboj v osmino finala. Možnosti grofov za četrtfinale so 24,53-odstotne, za polfinale 8,25-odstotne in za finale 2,17 odstotne.

Očitni favorit je Crystal Palace pred Fiorentino in Strasbourgom, sledita Rayo Vallecano in Mainz. Celjani se bodo v skupinskem delu merili še s Shamrockom, varšavsko Legio, Sigmo Olomouc, Rijeko in Shelbournom.