Angleži z brazgotino nad prvake, bo Kane zasenčil Yamala?

Za najbolj atraktivno v novi izvedbi Uefine lige narodov lahko razglasimo skupino C, v kateri so Anglija, Španija, Hrvaška in Češka. Angleži si bodo celili rane po izpadu v polfinalu svetovnega prvenstva proti kasnejšim prvakom iz Španije, Harry Kane bo želel Laminu Yamalu in Rodriju pokazati, zakaj si prav on letos zasluži zlato žogo. Hrvati s povratnikom na selektorski klopi Slavenom Bilićem in zimzelenim Luko Modrićem bodo novo poglavje začeli v Pragi. Jutri bo najbolj atraktiven par Norveška – Portugalska, torej Haaland vs. Ronaldo.



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Obisk svetovnih prvakov Špancev na Wembleyju prihaja za Anglijo v občutljivem trenutku. Dva meseca po bolečem izpadu v polfinalu SP bo nocojšnji dvoboj lige narodov prvi veliki preizkus, ali je reprezentancasposobna premagati najboljše. Na stavnicah je favorit Španija (2,30, Anglija 2,9). Da bo zadetek dosegel Kane, je kvota 2,5, da ga bo Yamal, 3,40.

Tuchel se ne želi predolgo vračati k zamujeni priložnosti. »Ni veliko smisla v tem, da se mučimo z vračanjem v preteklost,« je dejal, priznal pa je, da ostaja grenak okus, saj ni dosegel cilja, zaradi katerega je prevzel Anglijo. Bukaya Sako še peče zadnji poraz.

Harry Kane je favorit za zlato žogo. FOTO: Adrian Dennis/AFP

»V nas še vedno ostaja brazgotina. Poskušaš iti naprej čim prej, vendar je brazgotina pač brazgotina. Zaceli se takrat, ko se zaceli,« je dejal napadalec Arsenala. Njegova odsotnost v polfinalu je bila eden od razlogov za vprašanja o Tuchlovi presoji. Saka je namreč le nekaj dni pozneje dosegel hat-trick proti Franciji v tekmi za tretje mesto.

Kritike se niso nanašale le na rezultat, temveč predvsem na odločitve. Tuchel vztraja, da je bila izkušnja SP za Anglijo širša od zadnjih minut proti Argentini. Zmaga s 3:2 proti Mehiki na štadionu Azteca bo ostala med vrhunci turnirja. Anglija se je obenem prvič po letu 1966 na istem prvenstvu dvakrat v izločilnih bojih vrnila po zaostanku in zmagala.

»Kar 99,9 odstotka navijačev ne govori o menjavah, taktičnih zasukih in podrobnostih,« je dejal nekdanji trener Chelseaja. »Govorijo o tem, kje so gledali tekmo z Mehiko, o drugem polčasu, energiji na tekmi s Hrvaško, o napetosti ob obračunu s Kongom in o tem, kje so praznovali.«

Toda pred približno 90.000 gledalci na Wembleyju bo moral Tuchel ponuditi tudi odgovor na vprašanje, ki spremlja vsako generacijo reprezentance treh levov: ali lahko ekipo popelje do prve lovorike na velikem turnirju po letu 1966. Naslednja velika priložnost bo evropsko prvenstvo čez dve leti na domačih tleh.

Anglija in Španija sta se nazadnje pomerili 14. julija 2024. V finalu EP 2024 v Berlinu je takrat Španija zmagala z 2:1. Zadela sta Nico Williams in Mikel Oyarzabal, za Anglijo Cole Palmer.

Španija na Wembley prihaja kot dobro naoljen stroj. Izbranci selektorja Luisa de la Fuenteja v uradni tekmi, če ne upoštevamo odločanja po enajstmetrovkah, niso izgubili že tri leta in pol. Španija se je v zadnjih treh izvedbah LN uvrstila v finale, Anglija pa je v polfinalu nastopila le enkrat in je v sezoni 2022/23 celo izpadla v drugo jakostno skupino.

Španci (desno Lamine Yamal) so dobro razpoloženi pred derbijem. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Tuchel zato pred začetkom novega cikla ne skriva, da bo moral pri igralcih po telesno in čustveno zahtevnem SP znova vzpostaviti tekmovalno napetost. »Čutimo, da se razkorak zmanjšuje, da smo blizu, in to želimo dokazati,« je dejal: »Štadion je razprodan, tekma bo zelo vznemirljiva. Motivacija za dvoboj s svetovnimi prvaki ne more biti večja.«

Nov Bilićev začetek

V Pragi bo v bistvu boj za obstanek v elitni druščini. Češka se je med najboljše reprezentance vrnila po napredovanju iz skupine B. Na mundialu ni izpolnila pričakovanj. Tekmovanje je končala že po skupinskem delu in osvojila le eno točko, po remiju z Južno Afriko z 1:1.

1,40 milijarde evrov je vredna reprezentanca Anglije, 1,35 milijarde pa španska.

Medsebojna statistika je na strani Hrvaške. Reprezentanci sta se doslej pomerili šestkrat, Češka pa še čaka na prvo zmago. Trikrat je remizirala in trikrat izgubila. Hrvaška se je na SP prebila med najboljših 32 reprezentanc, nato pa jo je izločila srečna Portugalska. Zatem je reprezentanco prevzel Slaven Bilić, ki je selektorsko funkcijo opravljal že med julijem 2006 in majem 2012. Pri ognjenih ostaja osrednja figura Luka Modrić. Pri 41 letih še vedno igra na najvišji ravni, proti Češki pa bo zbral že 203. nastop za reprezentanco. Favoriti so Hrvati (kvota 2,15, Češka 3,1).