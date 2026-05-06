Arteta obudil spomin na Wengerjevo čarobno sezono nepremagljivih

Še enkrat je dvoboj med Arsenalom in Atleticom razočaral nogometne sladokusce, ki so še vedno pod vtisom epskega spopada med PSG in Bayernom, toda ko gre za finale lige prvakov, cilj upravičuje sredstva. Londončani so se po 20 letih uvrstili na sklepno dejanje sezone, edini Slovenec med elito Jan Oblak je delo opravil dobro, bil pa je nemočen pri strelu Bukaya Sake iz odbitka v izdihljajih prvega polčasa.

Domači trener Mikel Arteta je bil pragmatičen in osredotočen na nadzorovanje igre, njegov kolega Diego Simeone je ob igrišču naredil vsaj toliko korakov kot njegovi igralci na njem, toda ni imel pravega recepta, njegove čudne menjave so atletom vzele dinamit.