Artetovi topničarji spominjajo na Wengerjeve, Oblak občutil njihovo moč

6:1, 2:7, 4:0, 2:4, 6:2 ... Ne, to niso izidi NHL, tako so se razpletle nekatere prve tekme tretjega kola nogometne lige prvakov. Torkov večer je postregel s 43 goli, v povprečju po 4,7. Če se ne bi novinca Kairat in Pafos razšla z 0:0, bi povprečje preseglo številko 5. Sedmico je zadel branilec naslova PSG, šestico Barcelona in PSV, v derbiju večera pa je Arsenal s 4:0 opravil Atletico z nemočnim vratarjem Janom Oblakom.

Barcelona je tudi brez Roberta Lewandowskega in Raphinhe razbila Olympiakos, ki je naivno krenil v tekmo in bil kaznovan. Fermin Lopez je dosegel hat-trick in Marcus Rashford dva gola, enega je dodal rekonvalescent po Lamine Yamal. Trener Hansi Flick si ne bi mogel želeti boljše popotnice v nedeljski clasico v Madridu, kjer bi lahko Katalonci znova skočili na vrh lestvice la lige.

Kaj sta po derbiju v Londonu povedala trenerja Mikel Arteta in Diego Simenone, kaj dvakratni strelec Viktor Gyökeres? Kako je bil vrnitve v ekipo PSG vesel Ousmane Dembele in kako zadovoljen je bil Pep Guardiola po zmagi Cityja v Španiji?