Arsenal v sedmih nebesih, Arne Slot vrnil Liverpool v Churchillove čase

Ko je Arsenal na začetku sezone izgubil na Anfieldu z 0:1, so bili vsi prepričani, da je pred njim še ena sezona zapravljene priložnosti in da se Liverpool ne bo niti dobro preznojil na sprehodu do ubranitve naslova angleškega prvaka. To je bilo 31. avgusta. Le 88 dni kasneje je Arsenal najbolj vroča ekipa v Angliji in Evropi, po zmagi proti Bayernu s 3:1 je edini s stoodstotnim izkupičkom v ligi prvakov. Liverpool? Znašel se je v globokem breznu, v katerega skoraj ne posije več žarek upanja ...

Winston Churchill je bil predsednik britanske vlade, ko je imel Liverpool nazadnje tako slab niz – med novembrom 1953 in januarjem 1954 je izgubil devet tekem od 12. Navijači so maja slavili Arneja Slota, ki je naslov angleškega prvaka osvojil v prvi sezoni po odhodu karizmatičnega Jürgena Kloppa, zdaj zahtevajo Nizozemčevo glavo. So mu šteti dnevi, ure? Bo dobil priložnost krivuljo zasukati navzgor?