Skoraj popolna Arsenal in Bayern v bitki za vrh, Harry Kane bo imel motiv več

Kakšna poslastica v petem kolu lige prvakov! Bolj okusne si pravzaprav ne bi mogli želeti. V Londonu se bosta nocoj srečala ekipi, ki sta v tej sezoni verjetno pokazali najboljši nogomet, vsekakor pa najbolj učinkovitega. Arsenal in Bayern sta tudi vodilna na lestvici s štirimi zmagami in najboljšo razliko v golih. Vsaj eden od evropskih velikanov ne bo več stoodstoten v elitnem tekmovanju, ko bo Italijan Marco Guida odpiskal konec. Bodo projektili topničarjev Mikela Artete znova natančni, ali bodo obstali pred bavarskim zidom?

Naj najprej govorijo številke – Arsenal v tej sezoni: 18 tekem, 15 zmag, dva neodločena izida, poraz z Liverpoolom, razlika v golih 36:6; v ligi prvakov 4 tekme, 4 zmage, goli 11:0; Bayern v tej sezoni: 18 tekem, 17 zmag, neodločen izid, razlika v golih 64:14; v ligi prvakov 4 tekma, 4 zmage, goli 14:3 ...