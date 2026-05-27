Črpal od največjih, enega od njih bi sklatil z vrha

Privrženci vrhunskega nogometa mrzlično odštevajo zadnje dneve do finala lige prvakov, v katerem se bosta merila PSG in Arsenal. Sobotni (18) vrhunec v Budimpešti ne bo prinesel le spopada klubov iz največjih evropskih velemest, pač pa tudi dvoboj španskih trenerjev. Luis Enrique (56) se je zavihtel na vrh Evrope lani, letos ga želi sklatiti Mikel Arteta (44). Bask ne skriva najvišjih ambicij.

Ko je Arsenalov kapetan Martin Ødegaard dvignil pokal za naslov angleškega prvaka, ovit v rdeče-bele trakove, Mikel Arteta ni več zadrževal solz. Arsenal je postal prvak po 22 letih, toda njegov trener je v trenutku največjega olajšanja že gledal naprej. Še preden se je slavje poleglo, je svojim igralcem postavil nov cilj: zmago v ligi prvakov.