  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

V Budimpešti tekmeci, zatem reprezentančni kolegi

Ducat dni pred SP finalni spopad Arsenala in PSG v ligi prvakov. Kluba bosta imela več kot 25 igralcev v 12 reprezentancah, trenerja pa bosta bodrila Španijo.
Bradley Barcola in William Saliba bosta kmalu soigralca v francoski reprezentanci. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galerija
Bradley Barcola in William Saliba bosta kmalu soigralca v francoski reprezentanci. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Peter Zalokar
26. 5. 2026 | 05:00
5:34
A+A-

Konec tedna je prinesel zadnje odločitve v najmočnejših evropskih ligah, zdaj je dokončno znano, kdo bo v ligi prvakov zastopal Anglijo, Španijo in Italijo. Sobota prinaša vrhunec klubske nogometne sezone, v finalu lige prvakov se bosta v Budimpešti srečala angleški in francoski prvak, Arsenal in PSG. Zatem se bo s številko 12 začelo zadnje odštevanje do začetka svetovnega prvenstva. 

image_alt
Bask, ki je London spet pobarval v rdečo

V Angliji se ni izšla računica, da bi imela premier league kar šest ekip v ligi prvakov, Aston Villa je pokvarila poslovilno tekmo Pepa Guardiole, premagala Manchester City in zasedla četrto mesto, tako med elito ne bo šestega Bournemoutha.  Arsenal je tudi brez večine članov začetne enajsterice zmagal pri Crystal Palaceu in potrdil prvi naslov po 22 letih. V ligo prvakov se vrača Manchester United z Benjaminom Šeškom, ki je sicer izpustil tudi zadnjo tekmo v Brightonu, kjer so rdeči vragi zmagali s 3:0. Bryan Mbeumo se je z 11. zadetkom na vrhu klubske lestvice strelcev izenačil s Šeškom. 

image_alt
Francija spet njihova, trese se lahko tudi Evropa

Še bolj najbolj je bilo v serie A, kjer je najkrajšo potegnil sedemkratni evropski prvak Milan. Dolgo je bil najbolj nevaren tekmec Interju v boju za scudetto, toda ob koncu povsem popustil, po domačem porazu s Cagliarijem (1:2), ki ni imel nobenega rezultatskega motiva, je padel na peto mesto in bo igral le v evropski ligi. V ligi prvakov pa bo debitiral senzacionalni Como trenerja Cesca Fabregasa. Vprašanje je, ali bo lahko tekme gostil na slikovitem štadionu Giuseppe Sinigaglia ob jezeru Como in bo moral hitro poskrbeti za izboljšave, ki bodo zadovoljile merila Uefe. 

Marquinhos in Gabriel Martinelli sta brazilska reprezentanca. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Marquinhos in Gabriel Martinelli sta brazilska reprezentanca. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

V Španiji je Atletico brez Jana Oblaka kar z 1:5 izgubil pri Villarrealu in mu tako prepustil tretje mesto, v ligi prvakov pa bo po 21 letih nastopil tudi Betis.

Seveda bosta tudi v novi sezoni, v kateri bo elito lovil slovenski prvak Celje, med glavnimi favoriti tudi Arsenal in PSG, ki se bosta na štadionu Ferenc Puskas udarila za najbolj cenjeno lovoriko v klubskem nogometu. Tekma se bo po odločitvi Uefe s predsednikom Aleksandrom Čeferinom prvič začela že ob 18. uri, saj termin bolj ustreza družinam. 

image_alt
Španec začel psihološko bitko, laskal tekmecu in kolegu

Na stavnicah je rahel favorit Paris Saint-Germain, ki bi lahko postal šele drugi klub, ki bi ubranil naslov od leta 1992, ko se je iz pokala državnih prvakov rodila liga prvakov. Real Madrid je bil prvak trikrat zapored v letih 2016-18.

Arsenal se v finalu pojavlja prvič po 20 letih, odkar so topničarji s Thierryjem Henryjem na čelu v finalu na Stade de France z 2:1 izgubili proti Barceloni. Lani sta se ekipi Mikela Artete in Luisa Enriqueja pomerili v polfinalu, PSG je bil boljši s skupnim izidom 3:1. Če je lani v finalu v Münchnu s 5:0 razbil Inter, pa letos ne gre pričakovati toče golov. Arsenal, ki je bil prvi, ki je dobil vseh osem tekem ligaškega dela, je na vseh 14 dosedanjih tekmah prejel 6 golov ali v povprečju 0,43. 

»Arsenal je v igri brez žoge brez dvoma najboljša ekipa na svetu. Obe ekipi želita nadzorovati igro. Arsenal že vrsto let napreduje, osvojil je premier league, lani ni bil v finalu lige prvakov zato, ker smo ga izločili mi. Arteta se je pri Cityju veliko naučil od Guardiole, njegova ekipa se dobro počuti tako v globoki obrambi kot v visokem presingu. Razburljivo bo,« tekmeca hvali Enrique, ki bi lahko tretjič postal evropski prvak, potem ko je leta 2015 na vrh popeljal Barcelono. 

Mikel Arteta in Luis Enrique sta rojaka iz Španije. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Mikel Arteta in Luis Enrique sta rojaka iz Španije. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Odločala bi lahko svežina in tukaj je prednost na strani Francozov, ki so si že dolgo nazaj zagotovili francoski naslov. Arsenal je v sezoni odigral 62 tekem in bil skoraj do zadnjega pod pritiskom. PSG ima za sabo 55 tekem, zadnjo zares težko 6. maja proti Bayernu, naslov pa si je zagotovil 13. maja proti Lensu.

Večini konec tekme v Budimpešti ne bo prinesel počitka. Vsaj 12 Arsenalovih igralcev bo nastopilo na SP: Martin Ødegaard (Norveška), Kai Havertz (Nemčija), Gabriel Magalhaes in Gabriel Martinelli (Brazilija), Leandro Trossard (Belgija), William Saliba (Francija), Viktor Gyökeres (Švedska) ter Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice in Bukayo Saka (Anglija), najverjetneje pa bo Španija dala na seznam tudi Davida Rayo in Martina Zubimendija

image_alt
Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

Pri PSG je številka podobna: Marquinhos (Brazilija), Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha in Goncalo Ramos (vsi Portugalska), Lee Kang-in (Južna Koreja) ter Lucas Hernandez, Warren Zaire-Emery, Desire Doue, Bradley Barcola in Ousmane Dembele (Francija), na klic selektorjev še čakajo Achraf Hakimi (Maroko), Fabian Ruiz (Španija) in Willian Pacho (Ekvador).

Tako bodo mnogi takoj po finalu postali reprezentančni kolegi, rojaka Arteta in Enrique pa bosta stiskala pesti za Španijo.

Sorodni članki

Premium
Nedelo
Nogomet

Bask, ki je London spet pobarval v rdečo

Arsenal je po 22 letih vnovič osvojil angleško premier ligo. Do naslova ga je popeljal Mikel Arteta, ki je na klopi Londončanov dobrih šest let.
24. 5. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Luis Enrique

Španec začel psihološko bitko, laskal tekmecu in kolegu

Dober teden dni pred velikim finalom lige porvakov je trener Paris St. Germaina označil tekmece za najboljše moštvo na svetu, ko so brez žoge
22. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Šport  |  Nogomet
John Stones

Kompany v München vabi starega znanca, novega Angleža

Bayern želi v svoje vrste pripeljati izkušenega angleškega branilca, ki bo poleti postal prost igralec.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 12:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

Arsenal po zdrsu Manchester Cityja prvič po sezoni 2003/04 postal angleški prvak. Na slavju pred štadionom tudi igralci, London je odet v rdečo barvo.
Nejc Grilc 21. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleška liga

V Londonu konec čakanja, tudi Saka in Eze slavila do jutra (FOTO, VIDEO)

Nogometaši Arsenala so v torkovem večeru postali angleški nogometni prvaki in prekinili dolgih 22 let dolgo sušo.
20. 5. 2026 | 09:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slavje v Londonu

Olajšanje, Arsenal prvak po 22 letih, slavje na ulicah (VIDEO)

Topničarji so po letu 2004 osvojili naslov angleških prvakov, 30. maja bodo v finalu lige prvakov imeli priložnost spisati največje poglavje v zgodovini kluba.
Peter Zalokar 19. 5. 2026 | 22:29
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

PSG nasul pesek v bavarski stroj za gole

Parižani so zadržali bavarske nalete in bodo v finalu lige prvakov v Budimpešti branili naslov proti Arsenalu. Manuel Neuer: Manjkal ubijalski instinkt.
Peter Zalokar 7. 5. 2026 | 15:46
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Pariz po napredovanju znova zajel kaos

Po polfinalnem uspehu pariškega kluba se je del slavja hitro prelevil v razbijanje, pirotehniko in spopade s policijo.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 12:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Budimpešta

Finale lige prvakov v novem terminu, Čeferin pojasnil, zakaj

V finalu lige prvakov bosta igrala branilec naslova PSG in Arsenal, ki sta bila boljša od Bayerna oziroma Atletica. Navijačem se obeta dobrodošla novost.
7. 5. 2026 | 11:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Enrique: Biti nad 100 odstotki je zelo nevarno, Kompany pa o sodnikih

PSG je po preboju v finale poudarjal disciplino in mirnost, Bayern se je po izpadu vračal k zamujenim trenutkom in sodniškim odločitvam.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V velikem finalu tudi PSG; Neuer: Oni so ubijalci

Pariški nogometaši so v drugi polfinalni tekmi lige prvakov na gostovanju v Münchnu iztržili neodločen izid.
Miha Šimnovec 6. 5. 2026 | 23:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arteta obudil spomin na Wengerjevo čarobno sezono nepremagljivih

Arsenal lahko po zmagi proti Atleticu in uvrstitvi v finale lige prvakov na štirih tekmah osvoji najbolj pomembni trofeji. Oblaku žal za soigralca in navijače.
Peter Zalokar 6. 5. 2026 | 13:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vlada

Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil.
25. 5. 2026 | 09:57
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Železnica

Zakaj ne moremo v Benetke z vlakom

Povezave z Italijo so težava, ki je v vseh pogledih v nasprotju z evropsko težnjo po večji povezljivosti.
Borut Tavčar 25. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zadnje kadrovske odločitve: Špela Vovk nadomestila Petro Bezjak Cirman

Na dopisni seji je razrešila več državnih sekretarjev in drugih funkcionarjev; menjava tudi na čelu Ukoma. Nova vlada bo pričakovano imenovala svoje ljudi.
25. 5. 2026 | 11:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nova vlada

Janša pušča svoje ministre v negotovosti

Kadrovski razrez: Janez Janša se v svoji četrti vladi odpoveduje strankarskim lojalistom, velik del bremena naj bi nosili v NSi in Demokratih.
Uroš Esih 25. 5. 2026 | 19:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
22. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
Preberite več

Več iz teme

liga prvakovUEFA liga prvakovArsenalParis Saint-GermainPSGBenjamin ŠeškoJan OblakLuis EnriqueMikel ArtetaBudimpešta

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Cigarete

Zaradi nelegalnih cigaret proračun ob sto milijonov

Tihotapljenje in ponarejanje: V Sloveniji v zadnjih letih odkrili več ilegalnih združb. V EU nezakonita vsaka deseta cigareta.
Tomica Šuljić 26. 5. 2026 | 05:05
Preberite več
Premium
Razno
Mednarodni booker

Intimno potovanje po razmerjih moči

Žirija je ob desetletnici mednarodnega bookerja nagrade nagradila privlačen, prefinjeno domiseln in pronicljiv ljubezensko-postkolonialni roman.
Nina Gostiša 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Odgovor EU na industrijsko politiko tekmic

Pod črto lahko ugotovimo, da industrijske politike ni tako preprosto izvajati, če ni domače razpoložljivosti surovin ali njihove predelave.
Bojan Ivanc 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za torek, 26. maja 2026

Dan, ko štejejo jasna komunikacija, potrpežljivost in premišljeno načrtovanje.
26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Globalno

Skrivni načrt Evrope za nadomestitev Nata

Trump že od začetka drugega mandata vzbuja dvome o svoji zavezanosti Natu. Kaj se bo zgodilo, če se Amerika umakne?
The Economist 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Odgovor EU na industrijsko politiko tekmic

Pod črto lahko ugotovimo, da industrijske politike ni tako preprosto izvajati, če ni domače razpoložljivosti surovin ali njihove predelave.
Bojan Ivanc 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za torek, 26. maja 2026

Dan, ko štejejo jasna komunikacija, potrpežljivost in premišljeno načrtovanje.
26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Globalno

Skrivni načrt Evrope za nadomestitev Nata

Trump že od začetka drugega mandata vzbuja dvome o svoji zavezanosti Natu. Kaj se bo zgodilo, če se Amerika umakne?
The Economist 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
DOBRODELNOST

Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Nastanitve s posebnim šarmom, kjer vas pričaka nepozabna dobrodošlica

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo