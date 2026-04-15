Igralci se menjujejo, Simeonejeva doktrina ostaja

Petkratna evropska prvakinja Barcelona je padla pokončno, spet se je pogumno borila desetimi igralci, zmagala z 2:1, a bila za gol prekratka in se bo v sezoni 2025/26 morala sprijazniti z ubranitvijo naslova španskega prvaka. Šestkratni evropski šampion Liverpool je le bleda senca ekipe, kakršno je zasnoval Jürgen Klopp, in ga čaka trd boj za uvrstitev v ligo prvakov.

Vse čestitke pa gredo branilcu naslova PSG, ki je z 2:0 in skupnih 4:0 suvereno napredoval v polfinale, in Atleticu, ki ostaja v igri za izmuzljivo evropsko slavo. Pa tudi Jan Oblak, ki bo do polfinala, tekmec bo Arsenal ali Sporting, prav gotovo nared.