Mbappe: Če bo za zmago treba doseči pet golov, jih bom, zato me je Real kupil

Kako hitro se stvari obrnejo v nogometu. Atletico Madrid je slabo štartal v sezono, zaostajal tudi na madridskem derbiju proti Realu, po zasuku in zmagi s 5:2 pa dobil krila in pet golov nasul tudi Eintrachtu v ligi prvakov (5:1). Edini slovenski legionar v ligi prvakov Jan Oblak ni imel veliko dela, Antoine Griezmann je dosegel 200. gol za Atlete, Diego Simeone pa je preživel večer brez stresa na tribuni Metropolitana. Želi si le, da reprezentančni premor ne bo obrnil trenda.

Zadnji, ki je premagal Atletico, je Liverpool, pri katerem pa je zgodba obratna. Po odličnem vstopu v sezono je doživel dva poraza v štirih dneh.

Bayern je s 5:1 razbil novinca Pafosa, Harry Kane nadaljuje strelski pohod, dosegel je dva gola in že 17 na devetih tekmah. Podobno vroč je Kylian Mbappe, ki je s hat-trickom pri Karabagu (5:0) dosegel mejnik 60 golov v ligi prvakov.

Kaj je zaznamovalo sinočnje tekme drugega kola lige prvakov. Kaj so povedali Griezmann, Virgil van Dijk, Jose Mourinho, Mbappe in Xabi Alonso?