Hvalospevi Bayernu 16/16: Kompany sestavil parni vlak brez zavor

V nadaljevanju preberite:

Šestnajst zaporednih zmag in zmaga v Parizu z igralcem manj – zakaj je to pomembno za razmerja moči v ligi prvakov in za vse, ki letos merijo na naslov? Serija Bayerna, ki ob gol‑razliki 56:11 postavlja najmočnejši vstop v sezono med petimi elitnimi ligami, ni le niz številk, temveč test trdoživosti sistema, ki ga je Vincent Kompany v zadnjih dneh prepričljivo izrisal.

V Parizu sta tehtnico zaznamovala dva zadetka Luisa Diaza in discipliniran bunker po njegovi izključitvi. V članku razložimo, kako Bayern taktično preklaplja, zakaj rotacije zmedejo tekmece, kje so skrite ranljivosti, ko se bo ritem zgostil. Ali parni vlak brez zavor res lahko zdrži do pomladi, ali pa je začetek preveč popoln, da ne bi imel cene?