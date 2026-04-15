Bayernu srhljivka s sedmimi goli, v polfinalu Arsenal proti Janu Oblaku

Bavarci so izkoristili neumno izključitev Camavinge in izločili Real Madrid. V polfinalu lige prvakov s PSG. V tekmi brez golov napredoval tudi Arsenal.
Luis Diaz je dosegel odločilni gol za Bayern. FOTO: Alexandra Beier/AFP
P. Z., STA
15. 4. 2026 | 22:57
15. 4. 2026 | 23:59
5:04
Nogometaši Bayerna so na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov izkoristili neumno izključitev Eduarda Camavinge v 86. minuti in izločili 15-kratnega evropskega prvaka Real Madrid. Bilo je 4:3 in skupno 6:4.

Igralci se menjujejo, Simeonejeva doktrina ostaja
 

Do 89. minute napetega dvoboja je pri vodstvu gostov s 3:2 kazalo na podaljšek (na prvi tekmi je bilo 2:1 za Nemce), toda v 89. minuti je zmagovalca dramatične tekme na Allianz Areni odločil Luis Diaz, piko na i pa je dodatku slovenskega sodnika Slavka Vinčića postavil Michael Olise. V polfinalu se bodo Bavarci srečali s PSG.

Četrtfinale lige prvakov
Torek:
Atletico Madrid – Barcelona 1:2 (prva tekma 2:0) – naprej Atletico s 3:2
Liverpool – PSG 0:2 (prva tekma 0:2) – naprej PSG s 4:0
Sreda:
Bayern München – Real Madrid 4:3 (Pavlović 6., Kane 38., Diaz 89., Olise 94.; Güller 1., 29., Mbappe 42.); prva tekma 2:1– naprej Bayern s 6:4
Arsenal – Sporting 0:0; prva tekma 1:0 – naprej Arsenal z 1:0

Soigralci so zdržali, Jan Oblak bo še slišal himno lige prvakov

V tekmi brez golov je napredoval tudi Arsenal, ki je pri Sportingu pred tednom zmagal z 1:0. Za finale se bodo Londončani soočili z Atleticom Jana Oblaka.

Aleksandar Pavlović je dosegel prvi gol za Bayern. FOTO: Michaela Stache/Reuters
Bavarci so že po dobre pol minute doživeli šok. Manuel Neuer je zakuhal vse skupaj, ko je žogo precej zunaj svojih vrat podal točno v noge Ardi Gülerju, ta pa jo je poslal v prazno mrežo. Toda Bayern se je hitro pobral in v šesti minuti izenačil po kotu, z glavo je zadel Aleksandar Pavlović.

Nato sta imeli ekipi svoja obdobja, več teh Bayern, ki je bil še nekajkrat nevaren, imel na voljo številne kote, na drugi strani pa je znal tudi Real iz hitrih napadov prihajati do strelov. Drugič pa so Španci zadeli v 29. minuti, ko je Güler mojstrsko izvedel prosti strel z dobrih 20 metrov.

Kylian Mbappe je najboljši strelec lige prvakov, vendar je Real Madrid izpadel. FOTO: Alexandra Beier/AFP
Bayern je znova pritisnil, v 37. in 38. minuti dvakrat tudi zahteval enajstmetrovko, nato pa je Harry Kane s približno 11 metrov izid na tekmi poravnal na 2:2. Priložnosti pa so se še vrstile, v 41. je tako Vinicius Junior zadel prečko Bayernovih vrat, Kylian Mbappe pa je v 42. po hitri akciji poskrbel za novo Realovo vodstvo in svoj že 15. gol v tej sezoni lige prvakov.

Tudi v drugem polčasu so se nadaljevale akcije na obeh straneh, dvakrat se je izkazal tudi Neuer po strelih Mbappeja in Fedeja Valverdeja, delo pa je imel tudi Andrij Lunin na drugi strani. Bayern je imel terensko pobudo, vodo na njegov mlin pa je usmerila še izključitev Camavinge v 86. minuti.

Številčno prednost je v 89. minuti unovčil Diaz z lepim strelom z roba kazenskega prostora za 3:3 in napredovanje Bavarcev, ki so polfinale potrdili ob izteku tekme po golu Olisa iz protinapada.

Vinicius Junior je imel smolo, ko je zadel okvir gola. FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP
Arsenal pa je na prvem obračunu v Lizboni proti Sportingu zmagal z 1:0, tokrat je pred domačimi navijači ohranil prednost. Ekipi sta bili v prve pol ure bolj ali manj enakovredni z nekaj polpriložnostmi, najnevarnejšo akcijo dotlej pa je izpeljal Sporting v 43. minuti, ko je Geny Catamo zadel vratnico.

V uvodu drugega dela so Portugalci spet zagrozili s strelom Maximiliana Arauja, sicer pa je bila tekma dokaj previdna in brez posebnih nevarnosti, enega nevarnejših strelov Arsenala je sprožil Noni Madueke v zunanji del mreže.

Do 84. minute sta ekipi imeli po vsaka le po en strel v okvir vrat, je pa vratnico takrat s strelom z glavo zatresel Arsenalov Leandro Trossard. Topničarji so v končnici tekme mojstrsko držali žogo in kradli čas ter ohranili minimalno prednost s prve tekme. Tik pred koncem je sicer nevarno meril Joao Simoes.

Že v torek sta si polfinale priigrala branilec naslova Paris Saint-Germain in madridski Atletico. Parižani so na povratni tekmi četrtfinala v Liverpoolu zmagali z 2:0, s takim izidom so dobili tudi prvo tekmo, Atletico, pri katerem je Oblak po vrnitvi po poškodbi sedel na klopi za rezervne igralce, pa je po zmagi z 2:0 v Barceloni tokrat doma izgubil z 1:2.

Harry Kane je v odlični strelski formi. FOTO: Michaela Stache/ Reuters
Polfinalna para sta PSG – Bayern in Atletico – Arsenal. Polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

 

liga prvakovUEFA liga prvakovBayernReal MadridArsenalSportingčetrtfinaleAlvaro ArbeloaVincent KompanyMikel ArtetaKylian MbappeHarry KaneVictor GyokeresVinicius Junior

Šport  |  Košarka
Izziv kariere

Teja Oblak se podaja prek luže

Ločanka, ki v tej sezoni igra za turški Galatasaray, se bo poleti v WNBA pridružila reprezentančnima kolegicama Jessici Jessici Shepard in Ajši Sivka.
15. 4. 2026 | 22:25
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

ACH Volley pokazal moč, Calcit brez moči

Prva tekma finala odbojkarskega prvenstva se je končala z ekspresno zmago Ljubljančanov v Kamniku. Naslednji tekmi v Tivoliju, kjer lahko pade odločitev.
15. 4. 2026 | 21:33
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Ornitologija

Odkritje: kako je mala čigra iz Sečovelj poletela do Senegala

Populacija te vrste ptic na svetovni ravni upada. V Sloveniji gnezdi izključno na območju Sečoveljskih solin in Škocjanskega zatoka.
15. 4. 2026 | 20:12
Preberite več
Novice  |  Svet
Srbija

Ratko Mladić v zaporu doživel možgansko kap

Ratko Mladić je bil leta 2021 pred sodiščem v Haagu pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida.
15. 4. 2026 | 20:07
Preberite več
